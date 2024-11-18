Правительство Литвы одобрило покупку у Rheinmetall 155-мм снарядов без проведения тендера

ЦАМТО, 15 ноября. Правительство Литвы 13 ноября одобрило приобретение для ВС страны без соблюдения процедур государственных закупок 155-мм артиллерийских снарядов производства немецкой компании Rheinmetall.

По информации литовских СМИ, боеприпасы предназначены для состоящих на вооружении гусеничных самоходных гаубиц PzH-2000 и закупленных во Франции колесных гаубиц CAESAR.

Кабинет министров одобрил проект соответствующего постановления, поскольку Rheinmetall готовится производить боеприпасы этого калибра в Литве, а власти страны заинтересованы в том, чтобы завод выпускал снаряды, необходимые для состоящих на вооружении ВС Литвы артиллерийских систем.

Постановление позволяет обойти тендерную процедуру для закупки боеприпасов у национальных производителей, а в случае их отсутствия – у Rheinmetall или ее дочерних компаний в других странах.

Немецкая группа планирует построить в н.п. Радвилишкис (недалеко от Шяуляя) завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов, вложив в проект более 180 млн. евро и создав не менее 150 новых рабочих мест.

По оценке Министерства национальной обороны Литвы, производство артиллерийских снарядов в Литве снизит зависимость вооруженных сил страны от внешних факторов, а также позволит обеспечить контроль производства и поставки в кратчайшие сроки, избежав сбоев, которые могут возникать при закупках в других странах.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2024 года министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте и координатор стратегических программ Rheinmetall Максимилиан Фрох подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий строительство в Литве завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов стандарта НАТО. Проекту был присвоен статус государственного значения.