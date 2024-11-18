Впервые опубликована фотография кабины Су-57

РГ: впервые опубликована фотография кабины истребителя Су-57

Впервые опубликована фотография кабины российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

Издание обратило внимание на пост, опубликованный Telegram-каналом Fighterbomber, где показан снимок, сделанный в ходе международного авиакосмического салона Airshow China 2024 в городе Чжухай (Китай). «Кабину Су-57 наконец сфоткали китайцы», — написал Fighterbomber.

На фотографии можно увидеть лаконичный интерьер кабины, включающий, в частности, два монитора и ручку управления со множеством кнопок.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Су-57 хорошо показал себя в ходе специальной военной операции.

Также в ноябре гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью телеканалу «Россия» сообщил, что компания подписала первые контракты на поставки российских истребителей пятого поколения.