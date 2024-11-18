Страны ведут ожесточенную борьбу… Какие системы противоракетной обороны самые мощные в мире? (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: даже лучшие системы ПРО не дают полной защиты от ракетных атак

В условиях идущих в мире горячих конфликтов возникает вопрос, какие системы ПРО — лучшие в мире, пишет Al Jazeera. У России это С-400, у США — THAAD, у Китая — "Хунци-9". Автор статьи попытался выяснить, гарантируют ли они полную защиту от ракетных ударов.

Вечером во вторник, 1 октября, в Израиле и на оккупированных территориях зазвучали сирены — это Иран атаковал страну баллистическими ракетами.

Большинство ракет, выпущенных в ходе операции под названием "Истинное обещание 2", достигли своих целей, несмотря на отчаянные попытки израильских систем противовоздушной обороны (ПВО), поддерживаемых западными и региональными державами во главе с Соединенными Штатами, их перехватить и уничтожить.

Еврейские поселенцы снимали падение ракет и ужасались громким звукам. Палестинцы на Западном Берегу, в секторе Газа и на оккупированных территориях также снимали происходящее и плясали от радости. Жителям Иордании тоже хорошо были видны иранские ракеты.

Иран использовал баллистические и гиперзвуковые ракеты, способные достигать цели за четверть часа или меньше, что повышает их способность обходить израильские системы ПВО. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "Иран совершил большую ошибку", но ответ Тель-Авива был не столь масштабным, как утверждалось.

Израиль осознал, что не может справиться с подобными ракетными атаками без усиленной поддержки со стороны США. 13 октября Пентагон объявил, что разместит в Израиле противоракетный комплекс (ПРО) THAAD для перехвата баллистических ракет большой дальности вместе с американскими военными для его обслуживания.

Развертывание в Израиле батареи THAAD и связанной с ней команды американских военнослужащих призвано "помочь укрепить израильскую противовоздушную оборону после беспрецедентных атак Ирана на Израиль 13 апреля и 1 октября", заявили в Пентагоне. Неделю спустя министр обороны США Ллойд Остин объявил, что американские военные в срочном порядке поставили в Израиль передовую противоракетную систему, и теперь она "на месте".

Израиль не смог противостоять иранским ракетам в одиночку, несмотря на сложную систему противовоздушной обороны. Она состоит из нескольких уровней, каждый из которых предназначен для перехвата и уничтожения воздушных угроз на различных дальностях и высотах. Например, "Железный купол" используется в основном для борьбы с угрозами малой дальности, такими как ракеты, артиллерийские и минометные снаряды. Он улавливает угрозы на расстоянии от 4 до 70 километров.

Далее идет система ПРО "Праща Давида", предназначенная для уничтожения ракет средней и большой дальности, с радиусом действия от 40 до 300 километров. Израиль также располагает системами "Хец" (в частности, "Хец-2", "Стрела-2"), предназначенными для уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности за пределами атмосферы. Новейшая модификация "Хец-3" способна поражать цели на больших высотах и ​​расстояниях, что делает ее пригодной для перехвата и уничтожения межконтинентальных ракет.

Атаки 1 октября выявили серьезные бреши в израильской системе противовоздушной обороны – она неспособна защитить воздушное пространство Израиля от атак со стороны его многочисленных врагов.

Помимо того, что израильской системе ПВО не удалось эффективно отразить ракетную атаку Ирана, она еще и не смогла обнаружить и уничтожить беспилотники с пониженной радиолокационной заметностью, которые пролетели у нее под носом и достигли своих целей. Например, беспилотник-камикадзе нанес удар по столовой, где находились военнослужащие бригады "Голани", а другой, запущенный по резиденции Нетаньяху, повредил окно спальни в его доме. Иранские баллистические ракеты средней дальности с легкими боеголовками также продемонстрировали хорошую способность сбивать с толку, дезориентировать и избегать встречи с израильскими средствами ПВО.

Это побудило Соединенные Штаты предпринять быстрые и беспрецедентные шаги, чтобы спасти Тель-Авив. Вашингтон впервые решил отправить свою новейшую и наиболее эффективную систему противоракетной обороны THAAD в Израиль вместе с сотней военных для ее обслуживания. Но что такого особенного в этой новейшей системе? Почему это считается ответом США на атаку Ирана?

THAAD

Аббревиатура THAAD расшифровывается как Terminal High Altitude Area Defense, что в переводе на русский означает: защита терминальной высотной зоны. THAAD – это система, предназначенная для перехвата и уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности на их конечной фазе (вход в атмосферу). Американская система ПРО работает на дальности до 200 километров и на высоте – 100-150 километров. THAAD – это единственная американская система ПРО, способная перехватывать цели внутри и за пределами атмосферы.

THAAD обеспечивает защиту большей территории, чем комплексы Patriot. THAAD также работает с Aegis, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты на больших высотах.

Американская система ПРО способна перехватывать баллистические ракеты на большей дальности и высоте, чем "Праща Давида". Она также отлично дополняет систему "Хец". Главная цель США [при установке этой системы] – расширить защиту на большую территорию, чтобы заполнить бреши, возникшие в израильской системе ПВО после иранской атаки.

THAAD можно считать новейшей и наиболее эффективной американской системой ПРО, но это не единственная мощная и известная система противовоздушной обороны в мире. Прежде чем поближе с ней познакомиться, давайте поподробнее узнаем о системах противоракетной обороны, их компонентах и ​​механизме защиты от воздушных угроз.

Что такое система ПРО?

Сразу после окончания Второй мировой войны между США и Советским Союзом началась гонка ракетных вооружений. В то время как улицы побежденной Германии лежали в руинах, обе страны получили доступ к передовым ракетам "Фау-2", которые были частью немецкой программы "Вундерваффе". Первые баллистические ракеты "Фау-2" (или как их еще называли – "летающие газовые трубы") упали на Лондон в 1944 году.

Таким образом, русским удалось получить то, что осталось от нацистских ракетных заводов после поражения Германии, а американцам, в свою очередь, удалось завербовать большую часть немецких учёных, работавших над нацистской ракетной программой.

Вот так и началась новая гонка, цель которой – создать средства защиты от ракет противника. В связи с этим возникла необходимость в системах противоракетной обороны.

Системы противоракетной обороны разрабатываются для борьбы с очень быстрыми и весьма специфическими воздушными угрозами. Учитывая, что другие системы ПВО, особенно зенитные, имеют ограниченный радиус действия, они часто не могут противостоять высокоскоростным угрозам, таким как гиперзвуковые или баллистические ракеты.

Появление и развитие баллистических ракет привело к необходимости создания систем защиты от них. Другими словами, самые мощные системы ПРО предназначены для отражения угрозы со стороны высокотехнологичных и мощных баллистических ракет.

Баллистические ракеты – это ракеты, которые летят по "баллистической траектории", чтобы доставить боеголовки к заранее определенной цели. Баллистическая траектория – это дугообразная траектория, которая определяется с момента запуска ракеты. Все начинается с того, что ракета приводится в действие двигателем, который выводит ее в верхние слои атмосферы или даже в космическое пространство. Далее ракета отклоняется по параболической траектории за пределами атмосферы, после чего возвращается в атмосферу Земли и направляется к цели под действием силы тяжести.

При этом главной целью таких систем остается обеспечение максимальной защиты от любой угрозы с воздуха, будь то баллистические или крылатые ракеты, истребители или беспилотники.

Несмотря на защиту, которую обеспечивают передовые системы ПРО, такие как THAAD, они не идеальны, и, пожалуй, их главный недостаток – высокие затраты на разработку, обслуживание и эксплуатацию. THAAD, например, требует огромных энергетических ресурсов для питания своих радиолокационных станций (РЛС).

Для сравнения: для электростанции РЛС Patriot требуется два генератора по 150 киловатт, а для THAAD – в 10 раз больше. Для работы РЛС AN/TPY-2 требуются две базовые электростанции мощностью по 1,1 МВт каждая.

Системы ПРО также сталкиваются с более серьезными угрозами со стороны тактических средств радиоэлектронной борьбы, таких как глушение и кибератаки, что может повлиять на их эффективность при выполнении основной задачи – перехвата и уничтожения любой воздушной угрозы.

Из чего состоит система ПРО?

Подразделение, отвечающее за систему противоракетной обороны, известно как "батарея противоракетной обороны". Оно состоит из нескольких ключевых элементов, каждый из которых играет важную роль в успешном обнаружении, отслеживании и уничтожении воздушных угроз.

Первым элементом является радиолокационная система – "глаз" системы противоракетной обороны, который сканирует небо в поисках приближающихся угроз. Технологии радиолокационного наблюдения в системах ПРО постоянно развиваются, поскольку раннее обнаружение воздушных угроз и возможность их непрерывного отслеживания способствуют перехвату и уничтожению этих самых угроз.

Радары работают вместе со спутниковыми датчиками, образуя надежную систему наблюдения, которая позволяет обнаруживать вражеские ракеты, то есть обнаруживать ракету сразу после ее запуска, а также отделять реальную угрозу от "ловушек" или других средств противодействия. Это позволяет отслеживать ракету и держать ее в поле зрения, пока ракеты-перехватчики её не собьют.

Еще один важнейший элемент этой системы – командно-контрольный центр, который можно считать главным действующим лицом. Его задача – собирать данные с радаров, выявлять угрозы, требующие немедленного противостояния, и отдавать приказы на запуск ракет-перехватчиков.

Ракеты-перехватчики предназначены для противодействия воздушным угрозам и запускаются сразу после обнаружения угрозы. Например, ракеты-перехватчики THAAD используют принцип "удар – уничтожение". Они уничтожают ракеты "лоб в лоб", используя чистую кинетическую энергию, и не несут взрывной боеголовки. Другими словами, все в основном зависит от точности попадания. Им нужен современный радар, способный как можно раньше обнаруживать баллистические ракеты на больших расстояниях.

Еще есть пусковые установки – огромные грузовики, оснащенные контейнерами для ракет-перехватчиков, которые мы часто видим на фотографиях.

Не только США занимаются разработкой передовых систем противоракетной обороны. Помимо THAAD, существует еще несколько мощных систем ПРО, разработанных другими странами.

ЗРК С-400 "Триумф"

В 1993 году Россия начала разработку системы противоракетной обороны С-400, чтобы заменить более "старую" модификацию С-300. Испытания начались в конце 1990-х годов, а на вооружение С-400 поступили в 2007 году.

С-400 – одна из самых мощных систем ПВО в российском арсенале. Её аналогом являются американские THAAD. С-400 предназначена для уничтожения боевых самолетов, беспилотников и всех типов ракет. Дальность поражения – до 400 км; это позволяет поражать объекты на больших расстояниях.

Располагая в базовом варианте 4 типами ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, С-400 позволяет создавать эшелонированную противовоздушную оборону.

Некоторые военные эксперты считают, что комплексы С-400 и С-300 представляют смертельную угрозу для большинства типов современных малозаметных истребителей и стратегических бомбардировщиков. Российское ПВО не способно сбить только американские F-22 Raptor, F-35 и стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Но даже эти самолеты столкнутся с реальной угрозой, если у противника будет достаточно батарей С-300 и С-400, и они будут работать как часть интегрированной сети ПВО.

ЗРК Patriot

Американский комплекс Patriot – одна из наиболее известных систем ПВО в мире. Хотя изначально система Patriot предназначалась для перехвата боевых самолетов, позже она была модифицирована для борьбы с тактическими баллистическими ракетами.

Patriot используется для противодействия воздушным угрозам ближнего и среднего радиуса действия. Он является важным элементом системы противовоздушной обороны нескольких стран-союзников США, в том числе НАТО, обеспечивая защиту военных и гражданские объектов.

Американские комплексы были впервые применены во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов, где продемонстрировали свою эффективность в перехвате тактических баллистических ракет Scud. В дальнейшем ЗРК Patriot неоднократно модернизировались. Последняя модификация Patriot PAC-3 – как и THAAD – использует принцип "удар – уничтожение".

ЗРК Patriot предназначен для работы в различных условиях, при этом данные передаются между различными военными подразделениями через частную сеть с шифрованием и защитой от помех, что позволяет им взаимодействовать с другими системами ПРО, такими как Aegis и THAAD.

"Хунци-9" (HQ-9)

В 1990-х годах у Китая появилась возможность приобрести американские комплексы Patriot и российские комплексы С-300. На их базе он создал лучший на сегодняшний день зенитно-ракетный комплекс "Хунци-9", который поступил на вооружение ВС КНР в 1997 году.

"Хунци-9" способен перехватывать различные типы боевых самолетов, вертолетов, беспилотников, ракеты средней и большой дальности и управляемые бомбы. Тем не менее некоторые эксперты считают "Хунци-9" менее эффективным, чем его российский аналог, хотя в нем и есть кое-что даже от Patriot. Об этом говорит тот факт, что Китай продолжает полагаться на российские С-300. У него есть четыре зенитно-ракетных комплекса: три С-300В – для сухопутных войск и один С-300Ф – для ВМФ.

"Хунци-9" развернуты для защиты крупных городов и стратегических объектов в Китае. У него есть несколько модификаций. Запас хода варьируется от 100 до 300 километров. В модификации HQ-9B используется комбинированное наведение: радиокомандное на среднем участке и тепловая ГСН на конечном участки траектории. Это повышает вероятность поражения нескольких целей.

Aster 30 SAMP/T

Франция и Италия сотрудничают в разработке Aster 30 SAMP/T – системы ПРО наземного базирования, служащей для борьбы с боевыми самолетами, беспилотниками и баллистическими ракетами. Предельная дальность поражения составляет примерно 120 километров, что делает Aster 30 SAMP/T пригодным для защиты стратегических объектов. Aster 30 SAMP/T оснащена автономным радаром, который может самостоятельно идентифицировать и отслеживать цели, без использования вспомогательных систем, что обеспечивает ему высокую автономность и гибкость в сложных условиях обороны.

Одной из отличительных особенностей комплекса Aster 30 является "вертикальный пуск", что делает его более маневренным. Благодаря вертикальному запуску Aster 30 можно использовать даже в ограниченных пространствах, например, в городах.

Aster 30 играет ключевую роль в стратегии противовоздушной обороны НАТО, защищая воздушное пространство Европы от различных угроз.

Тем не менее, несмотря на активное развитие систем ПРО, ракеты, созданные странами с ограниченными ресурсами или движениями сопротивления, по-прежнему способны причинять значительный ущерб. Ракетное вооружение имеет преимущество, поскольку является средством нападения, в то время как системы ПВО – это средство защиты. Возможно, именно это укрепляет надежду слабых держав на достижение важных тактических и стратегических успехов в такого рода конфликтах и войнах.

Автор статьи: محمد يوسف / Мухаммед Юсеф