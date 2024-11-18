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Известия.ru

Главком ВМФ РФ анонсировал пополнение Каспийской флотилии новыми кораблями

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Sputnik/Мурад Оруджев

Главком ВМФ Моисеев: Каспийская флотилия пополнится новыми кораблями

Состав Каспийской флотилии пополнится новыми кораблями и системами вооружений. Об этом 15 ноября заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев, поздравляя моряков и офицеров-каспийцев с профессиональным праздником.


В состав ВМФ уже был принят новый ракетный корабль «Амур». По словам российского военнослужащего, на нем удобно служить, а его тактико-технические характеристики позволяют оперативно решать тактические задачи.

«Поступила задача? Сразу вышли и отстреляли. Эти корабли — это будущее нашего флота», — добавил он.

Кроме того, как отметил другой российский военный, уникальность флотилии РФ заключается в том, что корабли, выходя из моря, через реки могут отправиться в Черное, Средиземное, Баренцево моря и в Финский залив.

Кроме того, в ВМФ представлена новая корабельная артиллерийская установка «ДУЭТ», которая является одной из самых скорострельных оружий в мире. В секунду эта техника способна совершить 166 выстрелов.

Как сообщает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, перебазировавшись из Астрахани в Каспийск в Каспийской флотилии началась стройка нового военного порта с необходимой инфраструктурой. Отмечается, что для водолазов возвели первый в России бассейн с тиром на глубине шести метров.

Ранее в этот день Моисеев поздравил военных моряков-каспийцев с Днем Каспийской флотилии. В своем поздравительном слове адмирал отметил, что история создания одного из прославленных объединений ВМФ РФ неразрывно связана со значимыми свершениями во благо Отечества. Моисеев также отметил высокий уровень мастерства и профессионализма, продемонстрированного во время участия моряков-каспийцев в стратегическом командно-штабном учении «Океан-2024».

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