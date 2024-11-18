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ЦАМТО

STV GROUP передала ВС Украины боеприпасы для РПГ-7

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Выстрелы к РПГ-7: ПГ-7ВМ, ПГ-7ВЛ, ПГ-7ВС, ПГ-7ВР, ТБГ-7В, ОГ-7В (слева направо)
Выстрелы к РПГ-7: ПГ-7ВМ, ПГ-7ВЛ, ПГ-7ВС, ПГ-7ВР, ТБГ-7В, ОГ-7В (слева направо).
Источник изображения: НПО «Базальт»

ЦАМТО, 15 ноября. Чешская компания STV GROUP сообщила о состоявшейся 13 ноября в посольстве Украины в Чехии церемонии, посвященной безвозмездной передаче ВСУ партии боеприпасов для противотанковых гранатометов РПГ-7 на сумму 20 млн. чешских крон (765 тыс. евро).

Посол Украины в Чехии В.Зварич выразил благодарность компании за поддержку и подчеркнул, что STV GROUP стала одной из первых компаний, проявивших "солидарность" с Украиной.

В портфель предложений STV GROUP в настоящее время входят различные выстрелы для гранатомета РПГ-7, включая противотанковый PG-7VM, осколочный GHE-7V, термобарические TB-7VM и BTB-7V, учебный PG-7VM.

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Страны
Украина
Чехия
Продукция
РПГ-7
Проекты
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