Орбан заявил, что администрация Байдена должна прекратить военную поддержку Украины

Премьер-министр Венгрии отметил, что власти США должны дать новому президенту страны Дональду Трампу возможность как можно спокойнее реализовать свою программу

БУДАПЕШТ, 15 ноября. /ТАСС/. Уходящая администрация Джо Байдена должна прекратить военную поддержку Украины в оставшиеся дни до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что в Америке продолжаются дебаты по поводу дальнейшей политики в отношении конфликта на Украине. "Не мое дело давать им оценку, но в их конституционной системе есть такая странность: президент был избран в ноябре, а вступит в должность только 20 января. То, что происходит между этими двумя датами, обычно не очень сильно всех волнует. Но администрация США, которая сейчас находится у власти, принадлежит к партии войны, а победитель выборов [Дональд Трамп] относится к партии мира, и вот тут уже возникают вопросы", - пояснил глава правительства.

Орбан считает, что было бы честно и справедливо, если бы уходящая администрация Байдена в период передачи власти прекратила бы военную поддержку Украины. "Они больше не должны активизировать свои военные действия или демонстрировать приверженность им. Вместо этого они должны дать новому президенту, выступающему за мир, возможность как можно спокойнее реализовать свою программу", - сказал венгерский премьер.

Ранее он неоднократно заявлял, что связывает с победой Трампа на президентских выборах в США надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине.