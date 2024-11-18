Войти
Flotprom

Стратегию развития ВМФ России доработают к 2026 году

230
0
0

В Морской коллегии России ведется доработка Стратегии развития ВМФ России. Как рассказал Известиям помощник президента Николай Патрушев, с этой целью создана специальная рабочая группа представителей заинтересованных ведомств и организаций, которая планирует завершить работу над проектом уже в 2025 году.

"В обстановке возрастающих угроз со стороны США и их союзников должен быть сформирован новый облик Военно-морского флота, способного противостоять современным вызовам и угрозам, в том числе с учетом опыта проведения специальной военной операции", – объяснил Патрушев.

Корвет проекта 20385 "Гремящий"

Судостроительный завод "Северная верфь"


По его словам, современный ВМФ должен развиваться как единая боевая система, состоящая из ударной, обеспечивающей и обслуживающей подсистем. Формирование такой системы зависит от возможностей судостроительной, приборостроительной, станкостроительной и других смежных отраслей промышленности.

Скорректировать документы стратегического планирования для сбалансированного развития ВМФ поручил президент России Владимир Путин. Среди наиболее приоритетных направлений работы – производство конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции на российской научно-промышленной базе и обеспечение серийности строительства кораблей.

Ранее в интервью "Известиям" Николай Патрушев отметил, что с учетом опыта СВО для отечественной науки и оборонно-промышленных предприятий актуальным направлением становится создание безэкипажной подводной и надводной морской техники. При этом, "помимо новой военно-морской техники, будет продолжено использование технологий, доказавших временем свое превосходство".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Северная верфь
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
20385
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 03:35
  • 5605
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 13:41
  • 1
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ