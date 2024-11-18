Стратегию развития ВМФ России доработают к 2026 году

В Морской коллегии России ведется доработка Стратегии развития ВМФ России. Как рассказал Известиям помощник президента Николай Патрушев, с этой целью создана специальная рабочая группа представителей заинтересованных ведомств и организаций, которая планирует завершить работу над проектом уже в 2025 году.

"В обстановке возрастающих угроз со стороны США и их союзников должен быть сформирован новый облик Военно-морского флота, способного противостоять современным вызовам и угрозам, в том числе с учетом опыта проведения специальной военной операции", – объяснил Патрушев.

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По его словам, современный ВМФ должен развиваться как единая боевая система, состоящая из ударной, обеспечивающей и обслуживающей подсистем. Формирование такой системы зависит от возможностей судостроительной, приборостроительной, станкостроительной и других смежных отраслей промышленности.

Скорректировать документы стратегического планирования для сбалансированного развития ВМФ поручил президент России Владимир Путин. Среди наиболее приоритетных направлений работы – производство конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции на российской научно-промышленной базе и обеспечение серийности строительства кораблей.

Ранее в интервью "Известиям" Николай Патрушев отметил, что с учетом опыта СВО для отечественной науки и оборонно-промышленных предприятий актуальным направлением становится создание безэкипажной подводной и надводной морской техники. При этом, "помимо новой военно-морской техники, будет продолжено использование технологий, доказавших временем свое превосходство".