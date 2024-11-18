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В Китае разработали многоцелевую малую беспилотную субмарину

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На авиасалоне в Чжухае китайская судостроительная госкорпорация CSSC представила проект малой беспилотной подводной лодки специального назначения. Как сообщает Navy Recognition, эта платформа предназначена для выполнения широкого спектра скрытных операций, включая разведку, минирование, доставку личного состав и уничтожение целей противника.

Аппарат выполнен по модульной конструкции, что позволяет видоизменять полезную нагрузку, предназначенную для конкретных задач. Отсеки подлодки спроектированы так, чтобы адаптироваться под размещение торпед, мин, малоразмерных беспилотных подводных аппаратов или оборудования для водолазов спецназа.

Модель малой беспилотной подлодки для ВМС НОАК

Weibo


Представители CSSC раскрыли некоторые технические характеристики безэкипажной субмарины. По их словам, она сможет развивать максимальную скорость под водой в 20 узлов, крейсерская скорость составит 8 узлов. Предельная глубина – 450 метров, рабочая – 300 метров.

Субмарину оснастят литий-железо-фосфатной аккумуляторной системой, дополненной высокоскоростным дизель-генератором мощностью 400 кВт.

Дальность плавания будет достигать 10 000 морских миль на скорости 6 узлов. Платформа также поддерживает непрерывный подводный рабочий диапазон от 1000 до 3000 миль.

В зависимости от конфигурации длина подлодки составит от 38 до 43 метров, ширина – 4,8 метра, осадка – 5,6 метра. Нормальное водоизмещение составляет от 380 до 450 тонн.

Разработчики предусмотрели три основные конфигурации. Вариант типа A фокусируется на оборонительных и атакующих миссиях. В этом случае на борту размещаются от 8 до 12 торпед или ракет. Модификация типа B предназначена для поддержки специальных операций и сможет перевозить от 6 до 8 водолазов вместе с их оборудованием. Конфигурация типа C способна нести от 8 до 12 мин или малогабаритных подводных беспилотников, либо до четырех более крупных дронов, обеспечивая гибкие возможности для миссий по минированию или наблюдению.

Для управления беспилотная подлодка оснащена коммуникационным комплексом, поддерживающим связь с береговыми, корабельными и спутниковыми системами.

CSSC не раскрывает, на какой стадии сегодня находится проект.

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Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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