Герой России Сергей Богдан: Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги

ЦАМТО, 15 ноября. Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.

"По моему мнению, самолет пятого поколения Су-57 превосходит существующие в мире аналоги. Что касается представленного нового китайского самолета J-35, к сожалению, на авиакосмических салонах и авиашоу можно посмотреть только аэродинамические характеристики в целом. С точки зрения маневренности, устойчивости, управляемости, наши конкуренты, соперники, к сожалению, не все показывают, не все демонстрируют. Но из того, что показано, российские самолеты всегда показывают несколько больше", – заявил С.Богдан.

С.Богдан назвал российский истребитель достойной и хорошо скомпонованной машиной. "Он уже практически полностью испытан, что касается летно-технических характеристик, маневренности, устойчивости и управляемости. С основным оружием тоже проведен комплекс испытаний, по ряду новых видов ракет и оружия испытания еще продолжаются", – подчеркнул С.Богдан.

По словам С.Богдана, истребитель является "великолепнейшей платформой для будущего поколения модификаций, как в свое время был самолет Су-27, компоновки которого используются уже многие десятки лет".

С.Богдан добавил, что Су-57 при всей сложности его компоновки в обеспечении задач, присущих самолету пятого поколения, "обладает великолепнейшими характеристиками аэродинамики, устойчивости, управляемости, прочности".

"Оружие находится внутри, мощное, дальнобойное, плюс высокоэффективный комплекс самообороны. Это самолет с очень большими перспективами, в том числе это касается его экспортного потенциала", – уточнил он.

Мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 состоялась на проходящем в городе Чжухай авиасалоне Airshow China. Боевая машина поднялась в воздух в первый день работы выставки и вызвала огромный интерес у всех ее участников. Истребитель показал публике фигуры высшего пилотажа. За штурвалом находился заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.