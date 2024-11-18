Сенатор Владимир Булавин: Россия получила от Индонезии заявку на военную технику

Российский Су-35С был лучшим по летно-техническим характеристикам, но не прошел на индонезийский рынок по геополитическим причинам. Фото с сайта www.mil.ru.

ЦАМТО, 15 ноября. Россия получила от Индонезии заявку по поставкам вооружения и военной техники на 2025-2030 годы, предложение в работе, в настоящее время страны совместно работают по семи потенциальным контрактам.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин.

"Получили заявку от наших коллег в Индонезии на 2025-2030 гг. В ближайшее время будут подготовлены предложения российской стороны в соответствии с этой заявкой", – отметил собеседник агентства.

По его словам, параллельно ведется подготовка кадров для вооруженных сил Индонезии.

"Мы продолжаем готовить кадры и специалистов для вооруженных сил Индонезии, в частности у нас прошли обучение несколько десятков летчиков на тренажере для Су-27. За все время взаимодействия в военной сфере мы подготовили более 6 тыс. специалистов", – пояснил В.Булавин.