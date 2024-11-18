Американские военные считают дни до размещения на базе в Мари, предоставленной Южным Кипром (Anadolu Ajansı, Турция)

Anadolu: США стремятся контролировать из базы Мари на Южном Кипре весь регион

США развернут базу в Мари на Южном Кипре, сообщает Anadolu. Они стремятся контролировать оттуда весь регион, считают эксперты. Администрация Южного Кипра день ото дня становится прокси-силой США в регионе через свои порты, воздушные и наземные базы, говорится в материале.

Мехмет Кемаль Фирик (Mehmet Kemal Firik)

Сообщается, что на вертолетной базе в Татлысу (Мари), бывшей турецкой деревне, которая была передана Соединенным Штатам греческой администрацией Южного Кипра, ускорились работы.

На фотографиях к новости о вертолетной базе "Евангелос Флоракис" в Мари, опубликованных греко-кипрскими средствами массовой информации, видно, что в работах в регионе участвует американская военная строительная техника.

Утверждается, что греческая администрация Южного Кипра, которая расширяет военно-морскую базу в Мари и портовый район, получила от США техническую поддержку в этих зонах. При этом обращает на себя внимание тот факт, что вертолетная база строится рядом с электростанцией в Василико.

Ранее сообщалось, что у США есть секретная вертолетная база в регионе, однако Пентагон оставил без ответа как эти утверждения, так и вопросы о создании базы в Мари.

По информации, полученной из греко-кипрских источников, предполагается, что на вертолетной базе в Мари будут развернуты вертолеты американской армии Sikorsky UH-60 Black Hawk, Boeing CH-47 Chinook, а также летательные аппараты V-22 Osprey, способные взлетать и приземляться вертикально и на коротких взлетно-посадочных полосах, базирующиеся на некоторых авианосцах.

"США стремятся контролировать из Мари весь регион"

Эксперт в области безопасности Абдулла Агар (Abdullah Ağar) в интервью корреспонденту Anadolu отметил, что США во время первого президентского срока Трампа разработали новую политику в отношении греко-кипрской администрации, которая ранее сотрудничала с Россией, и установили тесные отношения с кипрскими греками, вследствие чего с Южного Кипра было снято эмбарго на поставки оружия.

По выражению Агара, греческая администрация Южного Кипра день ото дня становится прокси-силой США в регионе через свои порты, воздушные и наземные базы. Благодаря базе в Мари Вашингтон с военной точки зрения получит возможность оказывать влияние на Восточное Средиземноморье, Сирию, Ливан, Палестину, защищать безопасность Израиля и иметь выход в Северную Африку, включая Суэцкий канал, обратил внимание эксперт.

Агар заметил, что в последнее время США открыли коридоры военного характера в регионе не только через греческую администрацию Южного Кипра, но и используя свои базы в Греции, и добавил: "США стремятся контролировать из Мари весь регион".

По словам эксперта, следует учитывать, что база в Мари может использоваться вертолетами, а также боевыми самолетами американской армии с вертикальной посадкой и взлетом."Американские военнослужащие могут использовать базу в Мари для переброски войск и логистических операций. База также может быть задействована в операциях якобы гуманитарной направленности, в рамках эвакуации военных и гражданских лиц. База в греческой части острова предоставит американским военным возможность направиться в Ливан, Сирию, Палестину на вертолетах, имеющих относительно небольшую дальность полета по сравнению с самолетами", – сказал Агар.

"США могут использовать базу в Мари для разных целей"

Преподаватель Университета Хасана Кальонджу, старший научный сотрудник Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA) Турции, доцент, доктор Мурат Аслан (Murat Aslan), в свою очередь, подчеркнул, что размещение на вертолетной базе "Евангелос Флоракис" в Мари вертолетов Boeing CH-47 Chinook и летательных аппаратов V-22 Osprey может иметь определенные цели.

На базе в Мари будет короткая взлетно-посадочная полоса, обратил внимание Аслан. Эксперт продолжил: "США могут использовать базу в Мари для многих целей. Из них двумя важнейшими, скорее всего, будут операции сил специального назначения и логистическая деятельность по снабжению".

Аслан пояснил, что протокол "Дорожная карта двустороннего оборонного сотрудничества", подписанный между США и греческой администрацией Южного Кипра, может включать некоторые политические уступки Южному Кипру со стороны Вашингтона в ответ на получение военных баз. По его словам, греки-киприоты пытаются представить свои проблемы в отношениях с Турцией и Турецкой Республикой Северного Кипра в Восточном Средиземноморье и на острове как проблемы Евросоюза и США.

Ранее США не занимали четкой позиции относительно военного присутствия на Южном Кипре, тогда как теперь намерены открыто продемонстрировать такое присутствие на острове, сказал эксперт.

"Через базу Мари на Южном Кипре США, возможно, захотят проводить на Ближнем Востоке стратегию эффективных военных операций с привлечением немногочисленных сил специального назначения, – ожидает собеседник агентства. – База в Мари может использоваться в операциях против негосударственных субъектов, которых США рассматривают как препятствующие их интересам на Ближнем Востоке. В частности, с помощью вертолетов Boeing CH-47 Chinook США могут предоставить логистическую поддержку своим союзникам в регионе, что также может включать боеприпасы".

С точки зрения Аслана, военную структуру США на Южном Кипре следует рассматривать вместе с предлогом "российской угрозы" и базами, созданными в Греции. В плане действий на случай чрезвычайных ситуаций на этих базах (военном плане для зоны ответственности и возникающих ситуаций) указаны три направления, а именно – регион Леванта (побережье Восточного Средиземноморья), Африка и Турция, добавил эксперт.

Христодулидис дал сигнал

Лидер греческой администрации Южного Кипра Никос Христодулидис в специальном интервью для государственного радио RIK ответил на вопрос о том, будут ли американцы присутствовать на Южном Кипре на постоянной основе, как в Греции (Крит-Суда, Александруполис). "Я не исключаю постоянного присутствия США на Кипре, как и постоянного присутствия европейского государства (Франции)", – заявил он.

А при ответе на другой вопрос относительно программы вооружения и планов обороны Южного Кипра Христодулидис признал французское военное присутствие на военно-морской базе "Евангелос Флоракис" в Мари и отметил, что именно по этой причине министр обороны греко-кипрской администрации Василис Палмас (Vasilis Palmas) в эти дни посещает Францию.

СМИ опубликовали спутниковые фотографии американских боевых самолетов

Еженедельная газета Simerini в сообщении под заголовком "Кипр – база США и НАТО", опубликованном со ссылкой на гражданских и военных чиновников, разместила изображения военной техники американской армии, участвующей в работах по строительству вертолетной базы рядом с военно-морской базой "Евангелос Флоракис" в Мари с таким же названием.

Simerini, приводя спутниковые снимки военных самолетов и вертолетов США на базах в Ларнаке и Пафосе, обратила внимание на тот факт, что порт Лимасол принимает корабли США и других стран и на острове на постоянной основе действуют британские базы.

Ежедневная газета Haravgi, известная своей близостью к ведущей оппозиционной ультралевой партии Южного Кипра – Прогрессивной партии трудового народа Кипра (AKEL), отметила, что Южный Кипр попадает под контроль США, добавив: "Нас привязали к вагону США".

Haravgi выразила необходимость также учитывать риски последних событий и предупредила правительство: "Это ведет нас в неизвестные воды".

Оппозиция продолжает выражать недовольство

Ультралевая оппозиционная AKEL в своих заявлениях регулярно критикует руководство греческой администрации Южного Кипра за поддержку Израиля в вопросах Газы и Ливана, призывает Христодулидиса прекратить такую политику.

AKEL утверждает, что увеличение иностранного военного присутствия на Южном Кипре не повысит стратегическую ценность страны и, наоборот, сделает Кипр милитаристским, при этом уступки в отношении Соединенных Штатов и некоторых стран – членов НАТО не дадут ничего Никосии.