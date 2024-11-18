Представители оборонных ведомств стран ОДКБ обсудили вопросы совершенствования системы связи

ЦАМТО, 15 ноября. В Астане в Национальном университете обороны Республики Казахстан 13-14 ноября состоялась рабочая встреча руководителей органов управления связью оборонных ведомств государств – членов ОДКБ.

В ней приняли участие делегации Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, а также представители промышленности Республики Казахстан и Российской Федерации.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, обращаясь к участникам рабочей встречи посредством видеоконференцсвязи, в частности, отметил, что в современных условиях необходимы совместные усилия, направленные на формирование единых взглядов и подходов в развитии системы связи, а также на принятие на межгосударственном уровне решений, способствующих совершенствованию системы управления коалиционными группировками войск в интересах обеспечения национальной и коллективной безопасности.

"С учетом опыта проведенных совместных учений целенаправленная работа в данном направлении в Объединенном штабе организована и проводится в тесном взаимодействии с оборонными ведомствами государств – членов ОДКБ. Главной ее целью является дальнейшее совершенствование системы связи Войск (Коллективных сил) ОДКБ", – сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Участники совещания обсудили основные направления развития организационно-технического объединения сил и средств связи, варианты организации связи и передачи данных с использованием современных телекоммуникационных средств, вопросы сопряжения техники и средств связи. Особое внимание было уделено применению в контингентах Войск (Коллективных сил) ОДКБ перспективных средств связи, обеспечивающих принципиально новые возможности.

В ходе рабочей встречи рассмотрены результаты функционирования системы связи и автоматизированных систем управления войсками, определены пути совершенствования технической основы системы межгосударственного информационного взаимодействия Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.