TKMS начала строительство головной НАПЛ класса "Дакар" для ВМС Израиля

ЦАМТО, 15 ноября. ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) объявила о состоявшейся 12 ноября на верфи в Киле церемонии крещения и спуска на воду третьей и последней НАПЛ класса "Дольфин AIP" для ВМС Израиля.

Одновременно со спуском на воду НАПЛ "Дракон" на верфи началось строительство головной подводной лодки нового класса "Дакар".

Как подчеркнул генеральный директор ThyssenKrupp Marine Systems Оливер Буркхард, "компанию с Израилем связывают давние партнерские отношения. Крещение НАПЛ "Дракон" и начало строительства головной подлодки класса "Дакар" являются важными вехами, которые подчеркивают компетенции TKMS в строительстве подводных лодок, которые станут новым техническим стандартом для всего мира".

Согласно пресс-релизу ВС Израиля, подводная лодка "Дракон" должна быть передана ВМС Израиля в 2025 году, после чего она отправится в порт приписки и присоединится к ранее построенным НАПЛ данного типа.

Как заявлено, подлодка оснащена уникальными системами, которые расширят возможности ВС Израиля в различных областях. В настоящее время командование проводит реорганизацию подводного флота. Совершенствуются методы эксплуатации, расширяется диапазон возможностей.

Как сообщал ЦАМТО, первые две НАПЛ класса "Дольфин AIP" ("Танин" и "Рахав") были переданы ВМС Израиля в 2014 и 2016 годах, соответственно. Строительство заказанной в 2012 году "Дракон" затянулась в связи с тем, что проект был существенно изменен. Предположительно, на третьей НАПЛ отрабатывались некоторые решения, которые будут использованы на новой "Дакар".

TKMS подписала с Министерством обороны Израиля рамочное соглашения об условиях покупки трех НАПЛ класса "Дакар" (Dakar) в январе 2022 года. Стоимость заказа составила около 3 млрд. евро. Правительство Германии профинансирует часть стоимости строительства за счет специального гранта в соответствии с соглашением, подписанным странами в 2017 году. По условиям контракта, первая подводная лодка класса "Дакар" будет передана ВМС Израиля в течение 9 лет. Соглашение также включает строительство тренажерного комплекса в Израиле, пакет логистической поддержки и поставку запасных частей.

Три НАПЛ класса "Дакар" заменят подводные лодки класса "Дольфин" первой партии, "Дольфин", "Левиафан" и "Текума", построенные на предприятии Nordseewerke в Эмдене в период с 1992 по 2000 гг. по модифицированному проекту немецкой ДЭПЛ "Тип-209".

Как сообщалось, НАПЛ класса "Дакар" будут отличаться совершенно новой конструкцией, которая должна быть специально разработана для соответствия требованиям ВМС Израиля.