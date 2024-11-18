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ТАСС

В РФ создают полностью отечественный детектор-пеленгатор дронов "Дроноскоп-5"

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Прибор будет серийно производиться в Новосибирске, сообщили в опытно-конструкторском бюро "Дроноскоп"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты разрабатывают компактный прибор для обнаружения беспилотных летательных аппаратов "Дроноскоп-5", который будет серийно производиться в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) "Дроноскоп".

"В настоящее время специалисты ОКБ работают над созданием детектора дронов "Дроноскоп-5". Мы работаем над полным импортозамещением прибора, в ноябре уже изготовили печатные платы и отлаживаем прототип. Детектор будет полностью российским. Работу планируется завершить в начале 2025 года. Наше ОКБ специализируется на решениях для защиты от дронов. После завершения СВО планируем обеспечивать безопасность промышленных объектов, осуществлять мониторинг и защиту от дронов на базе наших решений. Угроза от дронов никуда не денется и после окончания СВО", - рассказали в организации.

По словам собеседника ТАСС, изделие "Дроноскоп" является детектором дронов и простым пеленгатором. "Мы изначально сделали прибор, который работает во всем спектре частот дронов, он позволяет определить направление на дрон и производить радиоразведку. То есть, если другие детекторы просто сигнализируют о наличии на определенном расстоянии беспилотника, то при помощи "Дроноскопа" можно определять спектр частот, посмотреть форму сигнала от БПЛА. Это более сложный прибор, но позволяющий более детально изучать радиообстановку", - сообщили в организации.

Разработчик также назвал цифры по поставкам изделий в зону СВО. "Изделие "Дроноскоп" поставляется для применения в зоне спецоперации с весны 2023 года, на данный момент производится и поставляется уже четвертая версия изделия "Дроноскоп-4" и его автомобильная модификация. Только в 2024 году уже поставлено около 600 приборов "Дроноскоп". Когда началась СВО, было очень мало решений в области систем обнаружения и противодействия дронам, большинство инженерных команд разрабатывали БПЛА, а в плане детекторов дронов существовал большой пробел. Думаю, наши приборы спасли много жизней. Особенно много положительных отзывов и благодарностей от бойцов было в 2023 году и начале 2024 года, когда практически не было средств обнаружения дронов", - отметил собеседник ТАСС.

ОКБ "Дроноскоп" специализируется на разработке, производстве и поставках приборов и систем для обнаружения, пеленгации и подавления беспилотников малых и средних размеров. Организация базируется в Новосибирске. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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