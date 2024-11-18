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Вестник Мордовии

Северокорейская 170-мм САУ "Чучхе-по"- одна из самых дальнобойных в мире

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

После разгрома армии Саддама Хусейна в 2003 году американцы получили доступ ко всем арсеналам иракской армии. Среди большого количества разнообразной военной техники были образцы, изготовленные в Советском Союзе, странах Восточной и Западной Европы, Китае, Бразилии и ЮАР.

Попадались и совершенно уникальные образцы, например долгое время считавшаяся самой дальнобойной пушкой в мире - северокорейская М1978 "Коксан". Такое название ей дали американцы. Их разведка в 1978 году как раз в районе города Коксан первой обнаружила это уникальное 170-мм самоходное орудие.

Известно, что во время ирано-иракской войны Тегеран закупил у КНДР три десятка М1978, которые продемонстрировали рекордные возможности поражения целей на дистанции в 60 километров. Одно из таких орудий стало трофеем иракцев, а потом было вывезено для изучения в США. Правда, получить полные данные, видимо, не удалось, поскольку отсутствовали снаряды.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Сообщалось, что "Коксаны" так впечатлили иракцев, что они попытались создать собственную самоходку на колесном шасси, аналогичном применяемому в южноафриканских САУ G6. Эту 210-мм боевую машину назвали Al Fao, но был изготовлен лишь один опытный образец.

Кстати, ему так и не удалось стать более дальнобойным, чем северокорейский. Достигнутая максимальная дальность стрельбы составила 57300 метров.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Когда иракцы пытались обогнать модель 1978 года, в КНДР уже была создана еще более совершенная версия. Поскольку ее впервые увидели в 1989 году, то, соответственно, присвоили обозначение М1989.

На самом деле, как теперь уже известно, эта самоходка официально называлась "Чучхе-по" образца 1983 года. Теперь для нее разработали абсолютно новую платформу с двигателем, расположенным посередине, между отделением управления и артустановкой. Ходовая часть - пятиопорная, без поддерживающих роликов. Боевая масса оценивается в 40 тонн. Максимальная скорость по шоссе - 50 километров в час. Судя по фотографиям, на орудия устанавливались два типа дульных тормозов. Экипаж - семь человек.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Боекомплект - двенадцать выстрелов. Есть мнение, что северокорейским конструкторам удалось создать еще более мощные, точные и дальнобойные боеприпасы для таких САУ.

Лев Романов

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Страны
Бразилия
Иран
Китай
КНДР
США
ЮАР
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