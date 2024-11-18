Моисеев: Каспийская флотилия пополнится новыми кораблями и системами вооружений

Главком ВМФ отметил, что авиационная и береговая составляющие продолжат развивать с учетом исключения любых угроз с морских направлений

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Каспийская флотилия продолжит пополняться новыми кораблями и системами вооружений, ее авиационная и береговая составляющая будет развиваться с учетом исключения любых угроз с морских направлений. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев по случаю 302-й годовщины со дня создания одного из старейших оперативных объединений российского флота.

"В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Каспийской флотилии новыми кораблями и новыми системами вооружений, что позволит флотилии выполнять все свои функции на должном уровне. Продолжается создание комплексной и самодостаточной системы базирования сил Каспийской флотилии, развитие береговой инфраструктуры. Авиационная и береговая составляющая флотилии также будет продолжать развиваться с учетом исключения любых угроз с морских направлений", - говорится в поздравительной телеграмме Моисеева в адрес моряков-каспийцев.

Главком ВМФ отметил, что сегодня в боевой состав Каспийской флотилии входят новейшие корабли, оснащенные высокоточным оружием, суда обеспечения, которые результативно решают задачи любой сложности.

"В настоящее время на Каспийскую флотилию возложена важнейшая задача по обеспечению безопасности южных морских рубежей, экономической деятельности страны в акватории Каспийского моря. С этой задачей каспийцы доблестно справляются", - подчеркнул Моисеев.

По его оценке, показателем высокого уровня мастерства и профессионализма моряков-каспийцев стало участие в стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024". В отработке на Каспии морских эпизодов этих маневров были задействованы несколько десятков боевых единиц. Особенность этих учений для сил флотилии заключалась в комплексном нанесении массированных ударов по выявляемым целям условного противника.

Военная флотилия и военный порт в Астрахани были образованы по указу Петра I 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года. С 2020 года главная база оперативного объединения ВМФ находится в Каспийске и имеет зону ответственности регион Каспийского моря.