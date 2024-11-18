Добавили срок: выход «Адмирала Нахимова» в море отложен

Заводские испытания тяжелого атомного ракетного крейсера были запланированы на 15 ноября

Выход в море тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» перенесен на неопределенный срок, рассказали источники «Известий», знакомые с ситуацией. В июне гендиректор Объединенной судостроительной корпорации сообщал, что корабль должен выйти на испытания в ноябре. В августе главком ВМФ адмирал Александр Моисеев подтвердил эту информацию. Это далеко не первый раз, когда предприятие отодвигает сроки окончания ремонта. Корабль должен был вернуться в боевой состав флота еще в 2018-м. По данным СМИ, на 2023 год стоимость ремонта и модернизации «Адмирала Нахимова» практически удвоилась и превысила 200 млрд рублей. В каком состоянии находится самый тяжелый надводный боевой корабль в мире и каковы перспективы его возвращения в строй, — разбирались «Известия».

Новый перенос сроков возвращения «Адмирала Нахимова» ВМФ

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов», который проходит ремонт и глубокую модернизацию на предприятии «Севмаш», не выйдет на заводские ходовые испытания этой осенью. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По плану первый выход корабля в море должен был состояться 15 ноября, но был перенесен на неопределенный срок. Причину источники не назвали, при этом предположили, что, скорее всего, корабль выйдет в море не раньше весны 2025 года.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

«Известия» направили запросы в ОСК и Минобороны России, но на момент подготовки материала ответы не получили.

О том, что, согласно плану, «Адмирал Нахимов» выйдет в море на испытания в ноябре, сообщил в июне на международном военно-морском салоне «Флот-2024» гендиректор АО «ОСК» Андрей Пучков.

«Порядок и сроки проведения испытаний определены генеральным графиком ремонта крейсера. Первый выход в море крейсера на испытания планируется после завершения всего комплекса швартовных испытаний в ноябре 2024 года. В настоящее время работы выполняются с соблюдением сроков генерального графика», — рассказал он.

В ходе международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2024» в августе главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев также заявил, что «Адмирал Нахимов» должен выйти в море на заводские ходовые испытания осенью 2024 года. Главком уточнил, что передача корабля ВМФ планируется на 2025 год.

По словам заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, крейсер «Адмирал Нахимов» должен стать самым мощным кораблем российского флота. На нем планируется установить комплексы противовоздушной обороны «Форт-М» и «Панцирь-М», а также противолодочное вооружение «Пакет-НК» и «Ответ».

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-М» Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Ранее сообщалось, что после модернизации корабль получит 10 универсальных пусковых модулей для 80 ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

«Известия» писали, что в 2022 году уже были утверждены организационная структура и штатное расписание экипажа, уточнены наименования должностей и квалификационные требования к специалистам.

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, сейчас крейсер «Адмирал Нахимов», по сути, перестраивают заново.

— «Севмаш» оставил только корпус, а начинку вытащил и начал менять ее всю. А «Адмирал Нахимов» достаточно крупный корабль. Для этого, конечно, привлекли огромное количество поставщиков боевых комплексов и вооружения. Но также сейчас в нашей стране идет импортозамещение по полному размаху. Поэтому, возможно, планировали на Западе закупить какие-то вспомогательные системы, а сейчас их нужно создавать самим, — предположил он.

По словам эксперта, у «Севмаша» уже есть опыт перестройки кораблей. Ранее они переделали авианосец «Адмирал Горшков» в индийский Vikramaditya.

Авианесущий крейсер Vikramaditya (бывший «Адмирал Горшков») Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Процесс модернизации сам по себе очень сложный. Поэтому перенос сроков — это нормальное явление, — отметил Дмитрий Болтенков. — Но в результате мы получим очень мощный боевой корабль с разнообразными современными ракетными комплексами. Как с ударными типа «Оникс» (сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия) и «Калибр» (крылатая ракета), так и с системами ПВО. Поэтому будем надеяться, что в следующем году крейсер все-таки выйдет.

Кроме того, в Белом море лед начинает образовываться как раз в ноябре-декабре, может, еще по этой причине решили не рисковать и не выгонять крейсер на испытания, добавил эксперт.

Военный эксперт Виктор Литовкин, напротив, не связывает перенос сроков с ухудшением погодных условий.

— Его ремонт не закончен, поэтому «Адмирал Нахимов» и не выйдет на испытания. Всё очень просто, — подчеркнул он. — Это же не простой корабль — не яхта и не шлюпка. Это тяжелый крейсер с ядерной силовой установкой, поэтому много проблем может возникнуть в запуске такого корабля. У нас их только два осталось — «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Выводить на испытания корабль, который не доведен до ума, не стоит.

Справка «Известий» Характеристики атомного крейсера «Адмирал Нахимов»: водоизмещение: стандартное — 24 300 т, полное — 26 190 т; длина: 251 м (230 м — по ватерлинии); ширина: 28,5 м; осадка: 9,1 м; двигатели: атомный реактор, 2 котла; мощность: 140 000 л.с. (103 МВт); скорость хода: 32 узла (59 км/ч), 17 узлов на котлах; дальность плавания: не ограничена на реакторе, 1000 миль на котлах при 17 узлах; экипаж: 727 человек (97 офицеров). Крейсер «Адмирал Нахимов» относится к проекту 1144 (по классификации НАТО — Orlan). Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак с воздуха и подводных лодок противника в удаленных районах морей и океанов. Вступил в строй в декабре 1988 года. До 1992 года носил название «Калинин». Это корабль 1 ранга, который входит в состав Северного флота ВМФ России. Был заложен 17 мая 1983 года. 25 апреля 1986 года спущен на воду. Крейсер находится в ремонте с 1999 года и по настоящее время. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Так, 14 августа 1999 года был поставлен на ремонт и модернизацию на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. В рамках ремонта и модернизации крейсера планировалась замена морально устаревшего радиоэлектронного оборудования. 13 июня 2013 года «Севмаш» заключил контракт с Министерством обороны РФ на ремонт и модернизацию крейсера. Главный результат модернизации — заметное усиление ударной мощи крейсера.

Сколько раз переносились сроки окончания модернизации «Адмирала Нахимова»

Изначально в соответствии с договором между «Севмашем» и Минобороны РФ корабль должен был вернуться в боевой состав флота уже в 2018 году. Но в апреле 2017-го экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев заявил о том, что крейсер будет передан флоту в 2020 году. А после окончание ремонта и модернизации перенесли на 2021 год.

Затем глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что корабль будет передан Военно-морскому флоту в 2022 году. В ходе МВТФ «Армия-2023» генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что «Нахимов» выйдет на ходовые испытания в мае 2024-го. По данным источника ТАСС, приведенным в 2023 году, стоимость ремонта и модернизации «Адмирала Нахимова» с момента начала работ на нем практически удвоилась и уже превысила 200 млрд рублей. В августе, в ходе международного военно-технического форума «Армия-2024» главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что крейсер должен выйти в море на заводские ходовые испытания осенью 2024 года.

Фото: РИА Новости/Павел Львов Источник изображения: iz.ru

Таким образом, сроки окончания модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» переносили уже несколько раз.

Это действительно не первый раз, когда сроки двигаются, но только потому, что запланирован огромный объем работ, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Крейсер создавали в XX веке. Когда я служил в Арктике, он как раз выходил на испытания и носил еще имя «Калинин», — вспомнил он. — Недолго проходил. События 90-х годов дали о себе знать. Тогда на борту у него было около 20 сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет дальнего действия П-700 «Гранит». Они же были на погибшем «Курске». Сейчас эти ракеты, конечно, уже устарели. И по большому счету «Адмирал Нахимов» — это самый тяжелый надводный боевой корабль в мире.

Как отметил эксперт, в связи с проведением специальной военной операции промышленность занимается задачей построения кораблей, которые необходимы прежде всего.

— Это и малые ракетные корабли, и фрегаты. У нас сейчас ушел в поход «Адмирал Головко», хотя тоже проблемы были, достаточно долго строили, — напомнил Василий Дандыкин. — Главная задача «Севмаша» сейчас — это строительство стратегических подводных лодок «Борей» и многоцелевых «Ясень». И он с ней справляется. Из этого состоит безопасность страны. Мы в этом деле обогнали американцев. Особенно в части стратегических подводных крейсеров четвертого поколения. Скорее всего, это тоже в какой-то степени сказывается на сроках, так как львиная часть расходов на оборону идет туда, и это правильно.

Также сам по себе этот тяжелый атомный крейсер в море не пойдет, ему нужно сопровождение — как минимум два-три боевых корабля, подводная лодка. И это тоже нужно учитывать, подвел итог эксперт.

Юлия Гаврилова

Максим Манаев