Зеленский анонсировал новый "план действий"

По его словам, туда войдут пункты о безопасности, энергетике и вооружениях

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что собирается представить новый план для Украины.

"В общей сложности 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе", - сказал он в видеообращении, размещенном в Telegram-канале.

По его словам, туда, в частности, войдут пункты о безопасности, энергетике и вооружениях.

В части оружия план будет касаться производства на Украине и сотрудничества с партнерами. Хотя депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее признал, что любые инициативы Киева с расчетом на действия западных партнеров окончательно теряют шансы на реализацию. Помимо этого, одним из пунктов плана станет "культурный суверенитет". Несмотря на тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, культурной составляющей плана Зеленский уделил наибольшее внимание в обращении. Этот пункт предусматривает, в частности, "производство украинского контента".

Еще 28 октября Зеленский признал, что есть риск прекращения поддержки Украины со стороны США в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа. При таком развитии ситуации, заявил он европейским журналистам, у Киева есть собственный план. Хотя за четыре дня до этого Зеленский сообщал, что пока только поручил Совбезу разработать "внутренний план усиления Украины", который касается, в частности, фронта, ВПК, экономики и финансов.

Критика плана

Подробности Зеленского о новом плане уже вызвали первые негативные реакции. "Я уже немного запутался и не могу реально сосчитать все планы Зеленского", - написал депутат Гончаренко в Telegram-канале.

Парламентарий из партии экс-президента Петра Порошенко раскритиковал Зеленского за то, что каждый свой план он называет "мощным" и "победным".

Гончаренко напомнил Зеленскому, что в "реальности на купянском направлении очень сложная ситуация", Курахово под угрозой окружения, а медиков переводят в пехоту из-за нехватки людей в ВСУ. В этой связи депутат добавил, что победить "количеством планов" невозможно.