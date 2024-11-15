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В 2026 году Росатом собирается выпустить 50 промышленных 3D-принтеров для печати металлом

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3D-принтер RusMelt 310M
3D-принтер RusMelt 310M.
Источник изображения: Росатом

Их покупают предприятия космической, авиационной и нефтегазовой отраслей

В следующем году Росатом планирует выпустить 15 промышленных 3D-принтеров среднегабаритного формата SLM, рассказал генеральный директор ООО «Росатом аддитивные технологии» Илья Кавелашвили. Он добавил, что в планах на 2026 год — выпуск 50 3D-принтеров для печати металлом по различным технологиям.

В марте текущего года Росатом начал серийное производство 3D-принтеров среднегабаритного класса для промышленности и сборку первых девяти принтеров на предприятиях дивизиона. Первым серийным устройством стал 3D-принтер RusMelt 310M, работающий по технологии селективного лазерного сплавления и позволяющий получать изделия из металлопорошковых композиций.

Этот принтер может производить изделия размерами 300х300х370 мм из стали, алюминия, титана и композиционных металлических порошков. Кавелашвили отметил, что сборка этих машин идет по плану: четыре принтера уже поставлены заказчикам, три будут поставлены в декабре и два — в январе 2025 года. Их покупают предприятия космической, авиационной и нефтегазовой отраслей, предприятия ОПК и вузы.

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