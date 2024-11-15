Ведущие разработчики ИИ-моделей упёрлись в потолок производительности – СМИ

Три ведущих разработчика моделей искусственного интеллекта – OpenAI, Google и Anthropic – столкнулись с проблемой производительности, из-за которой нельзя создавать всё более сложные ИИ-модели, такой вывод можно сделать из опубликованного в среду материала Bloomberg.

Как сообщает агентство, ведущие разработчики констатируют падение отдачи от инвестиций в создание новых ИИ-инструментов. Одна из проблем – нехватка данных для обучения.

Так, OpenAI вложилась в создание новой ИИ-модели Orion. Предполагалась, что она существенно превзойдёт по производительности технологии, лежащие в основе сервиса ChatGPT. Однако тесты показали, что модель ожидания не оправдывает. Orion не на много превосходит имеющиеся продукты компании, не настолько, как в своё время GPT-4 превзошёл GPT-3.5.

Источники Bloomberg также узнали о том, что та же история случилась с новой версией Gemini от Google. Отстаёт от графика (очевидно, также из-за трудностей — ред.) разработка модели 3.5 Opus от Anthropic.

Всё сложнее найти новые, незадействованные ранее источники высококачественных, подготовленных людьми данных для обучения продвинутых ИИ-систем. Наращиванием вычислительных мощностей проблема не решается.

Издание отмечает, что [у инвесторов] возникают сомнения по поводу обоснованности масштабных вложений в ИИ и принципиальной возможности достичь поставленной сверхзадачи — создать ИИ-систему, превосходящую человека по когнитивным способностям.

Заметим по случаю, что даже кажущаяся гораздо более простой в реализации идея создания полностью автономного ИИ-автомобиля для дорог общего пользования также оказалась труднореализуемой. Высказаны заслуживающие внимания сомнения по поводу возможности создать такое транспортное средство в принципе.