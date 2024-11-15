Польша хочет создать в Европе новый агрессивный альянс.

Финляндия и страны Прибалтики должны стать новым главным военно-политическим раздражителем Москвы после Украины. По крайней мере, именно так можно трактовать намерения премьер-министра Польши Дональда Туска. После победы Трампа они проявились вновь. Как Варшава намерена создать «северную Антанту» и что она будет означать для России?

7 ноября, сразу после завершения выборов в США, в Будапеште состоялся пятый саммит европейского политического сообщества. Лидеры европейских стран два дня подряд вырабатывали тактику поведения после запланированной на 20 января инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сказал глава Евросовета Шарль Мишель, все европейские лидеры уверены, что ЕС и США "должны продолжать поддерживать Украину, поскольку иначе это пошлет очень опасный сигнал не только России, но и другим странам".

Общее настроение собравшихся в Будапеште выразил Виктор Орбан: "Ситуацию, которую мы обсуждали сегодня, можно охарактеризовать как трудную, запутанную и опасную для европейского мира и стабильности… Мы встретились, потому что считаем, что вместе сможем лучше противостоять этим опасностям. Нельзя терять ни минуты, история явно движется в ускоренном темпе. Американские выборы закрыли главу в истории, мир изменится быстрее, чем мы думаем".

Особое беспокойство в ЕС вызывает то, что Трамп может существенно сократить объемы помощи Киеву или вовсе прекратить такую поддержку. Как рассказал премьер Словакии Роберт Фицо, "многие представители многих стран" высказывались об этом за закрытыми дверями.

"Некоторые представители ЕC говорят, что в таком случае сообщество должно было бы принять на себя полную финансовую ответственность за Украину", – добавил политик. После чего отметил, что сам он не поддерживает такой вариант: "Словакия точно будет против".

Однако наибольший интерес на саммите вызвало поведение премьер-министра Польши Дональда Туска. После возвращения из Будапешта он заявил, что общался "с премьер-министрами Великобритании и Франции и нашими скандинавскими друзьями о том, что означает для нас потенциальный уход США от активной политики на Украине". Польский премьер искал союзников, поскольку не хочет "остаться в одиночестве".

При этом озвученные Туском посылы противоречивы: с одной стороны, "никто не хочет эскалации конфликта, я не хочу никоим образом больше втягивать Польшу в российско-украинскую войну". С другой, "никто не хочет, чтобы Украина ослабилась или даже капитулировала", поскольку "это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и для польских интересов". При этом Туск заявляет, что "вся Европа должна начать вооружаться", потому что "все понимают, что нас ждут очень трудные времена".

Другими словами, Туск и не хочет эскалации конфликта, и хочет продолжения боевых действий, притом Польша должна оставаться в стороне, но и не уходить в сторону, чтобы не оказаться на обочине… Понятного мало. Каким именно видит Варшава процесс формирования нового центра европейской политики?

И вот тут начинаются новации. Туск предлагает ни много ни мало создание… нового центра напряженности в Европе взамен надоевшего и не оправдавшего себя украинского. На этот раз речь пойдет о Финляндии и странах Прибалтики. Идея была порождена Варшавой в начале 2024 года. Тогда Туск уже рассуждал о том, что в ближайшем будущем может появиться некая "северная Антанта" из Польши, Великобритании, республик Прибалтики и стран Скандинавии.

Ситуация представляется примерно следующей: недавно вошедшая в НАТО Финляндия и прибалтийские республики становятся передовым театром борьбы с Россией, Швеция и Польша становятся логистическими площадками и обеспечивают тыл, а Великобритания – политико-дипломатическое прикрытие.

Тем самым для администрации Трампа создается новый фронт эскалации, и Вашингтон загоняется в ловушку очередного ухудшения отношений с Москвой.

Судя по всему, в ближайшее время Туск намерен серьезно заняться организацией будущего блока. Он заявил, что президент Франции и генсек НАТО скоро посетят Варшаву, а с британским премьером он встретится либо в польской столице, либо в Лондоне. Премьер также намерен провести переговоры с главами стран Северной Европы и республик Прибалтики в Стокгольме.

Как следует относиться к планам Туска – как к трудноосуществимому прожекту либо вполне реальной идее?.. У нее есть несколько и за и против.

Против – общая усталость от связанной с войной реальностью. Вряд ли у европейцев вызовет восторг придвижение "русской угрозы" от далекой и малопонятной Украины к их собственным границам. План Туска может вызвать серьезное противодействие в ЕС, так как фактически делает весь континент заложником амбициозных планов Польши. С другой стороны, мы видим, с каким рвением поддерживают любую антирусскую инициативу современные Прибалтика и Финляндия. Латвия, Литва и Эстония иногда, кажется, готовы просто пожертвовать собой, лишь бы нанести России хоть какой-то урон.

Активно ведет себя и Финляндия. На днях появились сообщения о намерении Хельсинки разместить на своей территории базу разведывательных беспилотников НАТО. А ведь при вступлении в НАТО Финляндия заявляла, что не будет размещать у российских границ военную инфраструктуру.

Москва неоднократно предупреждала, что любое размещение военной инфраструктуры НАТО на финской территории повлечет за собой ответные меры со стороны Москвы. Но Хельсинки это, как видим, не останавливает. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявляет, что Европа должна усилить поддержку киевского режима. Так что наличие в Европе подобных "полезных идиотов" в виде целых стран играет на руку Туску.

За его план также и грядущее сокращение влияния США в Европе, когда региональные инициативы не будут контролироваться так плотно, как это было при Байдене; и явное ослабление роли НАТО, при котором новая "северная Антанта" вполне может стать влиятельным региональным военным блоком, какими были в 1950–1960-х блоки СЕАТО и СЕНТО.

А главное – Финляндия имеет в своей истории опыт реального боевого противостояния с СССР, а страны Прибалтики – сильную фантомную боль 1940 года. Пропаганда может с легкостью раздуть эти поводы в полноценную реваншистскую идею, когда антирусская истерия в этих странах будет доведена до нужного градуса.

Так что относиться к идее нового альянса Польши, Великобритании, Прибалтики и Скандинавии легкомысленно явно не стоит. Туск намерен взять на себя роль архитектора новой Европы-2025 и в этой роли будет вести активную политику по конструированию будущего блока. В том числе и не только из-за событий на Украине – возможно, под предлогом необходимости не дать России и Китаю "монополизировать" Арктику.

Кирилл Аверьянов