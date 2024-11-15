Первый в серии катер спецназначения "Касатка" успешно прошел испытания

Испытания первого в серии катера спецназначения "Касатка" прошли успешно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Испытания первого в серии катера специального назначения "Касатка" (2М.850) по заказу одного из российских силовых ведомств прошли успешно, контракт подписан на шесть единиц на общую сумму 120 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в четверг управляющий директор холдинга ВПК KMZ "Кингисеппский машиностроительный завод" Михаил Даниленко.

"Катер очень маневренный и легкий в управлении, достиг скорости в 90 километров в час. Во время испытаний проверена работоспособность навигационной системы, двигателей, рации и интерцепторов - всё оборудование показало стабильную работу", - сказал Даниленко.

По его словам, катер "Касатка" изготовлен по заказу одного из силовых ведомств России.

"Таких катеров в ближайший год будет выпущено шесть единиц, общая стоимость контракту 120 миллионов рублей. Катер будет использоваться для патрулирования акватории и охраны водных объектов. Он оборудован двумя подвесными лодочными моторами по 225 лошадиных сил каждый", - сказал глава холдинга ВПК.

Испытания первого в серии катера специального назначения "Касатка" Источник изображения: © KMZ

Холдинг специализируется на производстве катеров, судов и морских дронов для силовых ведомств. Это один из крупнейших холдингов ВПК на Северо-Западе России.