Экс-замгенсекретаря НАТО высказалась об уступках России Трампу по Украине

Экс-замгенсекретаря НАТО Геттемюллер назвала три возможные уступки России Трампу

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России три уступки в переговорах по украинскому конфликту, пишет экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в статье для Financial Times.

"Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением", — считает Гетемюллер.

Первая уступка, по ее мнению, могла бы касаться формулировки в соглашении о прекращении огня, где за основу предлагается взять пример Западной Германии после Второй мировой войны. "Территориальная целостность Германии была сохранена, а отделение Федеративной Республики Германии от ее восточных регионов не считалось постоянным", — говорится в материале.

Вторая уступка, по мнению Гетемюллер, могла бы касаться возможности допустить вступление Украины в НАТО, которое будет не "отложено на неопределенный срок", а "проработано в течение неопределенного периода". Как считает политик, этот период для Киева будет весьма длительным, поскольку еще предстоит выполнить множество условий.

Третья уступка касается возобновления переговоров России и США по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.