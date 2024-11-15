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Интерфакс-АВН

Пезешкиан надеется на преодоление разногласий с МАГАТЭ по иранской ядерной программе

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Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан.
Источник изображения: topwar.ru

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в четверг на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о стремлении Тегерана урегулировать разногласия с агентством в отношении иранской ядерной программы, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы объявляем о готовности сотрудничать с этой международной организацией для устранения возможных неясностей и сомнений в отношении мирной ядерной деятельности нашей страны", - подчеркнул Пезешкиан.

Кроме того, иранский президент вновь отметил, что Иран "не пытался и не будет пытаться создать ядерное оружие".

По словам Пезешкиана, Иран по-прежнему выполняет обязательства, которые взял на себя при заключении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), несмотря на то, что в 2018 году США вышли из соглашения.

В свою очередь Гросси в соцсети X поблагодарил Пезешкиана за встречу и отметил, что она стала "возможностью пообщаться на высоком уровне с новым правительством, выслушать его позицию и объяснить мой подход, а также обсудить усилия по достижению прогресса по одному из самых сложных вопросов международной повестки дня".

Это второй визит Гросси в Иран за текущий год.

Ранее в четверг Гросси встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

"Теперь ход за европейскими структурами. Мы готовы вести переговоры, основываясь на наших национальных интересах и неотъемлемых правах. Для переговоров под давлением и принуждением мы закрыты", - написал Аракчи в Х после встречи с главой МАГАТЭ.

Гросси провел пресс-конференцию с руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, в ходе которой подчеркнул, что "необходимо достичь конкретных, ощутимых, видимых результатов, которые подтвердили бы, что наши совместные усилия налаживают ситуацию и в целом отдаляют нас от конфликтов и войны".

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции.

В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения. Действующий президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД.

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