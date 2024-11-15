Эксперт назвал сроки анализа данных имитирующего полет на Луну эксперимента

Его проведение может занять около года, уточнил коммерческий директор компании "Лаборатория будущего" Павел Камнев

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Информация, полученная в ходе завершившегося в четверг международного наземного изоляционного эксперимента SIRIUS-23, моделирующего годовой полет на Луну, потребует анализа, который может продлиться столько же - около 12 месяцев, сказал ТАСС коммерческий директор компании "Лаборатория будущего", эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет" Павел Камнев.

В Москве завершился международный наземный изоляционный эксперимент SIRIUS-23, моделирующий годовой полет на Луну. Он стартовал 14 ноября прошлого года. Шесть членов экипажа из РФ и Белоруссии провели 366 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и на поверхности Луны.

"По примерным прогнозам, обработка данных эксперимента займет около года, будут сделаны определенные выводы и прочее", - сказал Камнев.

Эксперт указал на важность реализации проекта для проектирования новых космических аппаратов с жилым модулем, отработки режимов полета, а также подбора рациона и расчета запасов провизии на борту.

"В целом такой эксперимент позволяет смоделировать и отработать практически все ключевые этапы экспедиции. Кроме того, космонавты отрабатывают различные штатные и нештатные ситуации, моделируют аварии и отказ оборудования, тем самым тестируя готовность корабля к оперативному вмешательству и ремонту. <…> Каждый подобный эксперимент затрагивает какие-то новые аспекты, проводится апробация нового оборудования, новых систем жизнеобеспечения, пищи, изменений, внесенных на основе данных с предыдущих экспериментов. Именно по этой причине они носят не разовый, а системный характер", - пояснил он.

Ресурсы психики в изоляции

Полученные данные также позволят усовершенствовать программы полетов и распорядок дня космонавтов, считает заместитель декана факультета "Специальное машиностроение" МГТУ им. Баумана, эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Аэронет" Андрей Новиков.

"[Проект помогает] понять, как психика человека способна пережить долгую изоляцию. Любой орбитальный полет - это серьезная нагрузка на психику, а длительный - особенно. Используя эту информацию, ученые могут составить определенную программу полета, распорядок дня космонавта, предусмотреть специальные мероприятия по поддержке экипажа и так далее", - уточнил Новиков, указав на то, что SIRIUS-23 позволяет оценить эффективность мер по снижению такой нагрузки на психику.

"Даже физически здоровый космонавт, но уставший психологически, <…> [может создать риски] для себя и всего экипажа. Такие эксперименты начались еще до полета Гагарина и продолжаются по сей день, чтобы обеспечить космонавтам самые лучшие условия и оказывать самую своевременную помощь", - добавил он.

Как отметил ведущий эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Искусственный интеллект" на базе МФТИ Александр Родин, Институт медико-биологических проблем РАН, на базе которого проходит эксперимент, "держит марку ведущей мировой научной школы медицинского обеспечения пилотируемой космонавтики".

"В экспериментах SIRIUS проверяются предельные возможности человеческого организма, исследуются возможные факторы риска, связанные с длительным пребыванием в космосе, совершенствуются методики отбора и подготовки экипажей. И хотя сама пилотируемая космонавтика переживает во всем мире кризис целеполагания, так как в эпоху всеобщей роботизации и триумфа ИИ не вполне понятно, зачем в космосе вообще нужны люди, программа Российской орбитальной служебной станции, которая вскоре придет на смену МКС, обещает быть современной и конкурентоспособной", - заключил Родин.

О SIRIUS

Эксперимент реализуется в рамках концепции Международного центра по разработке системы медико-биологического обеспечения межпланетных полетов и проводится в Москве на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Его организаторами выступают научный институт и NASA Human Research Program ("программа исследований человека") при участии специалистов из России, Германии, Канады, США, Франции, Италии, ОАЭ и других стран.

В состав экипажа, участвовавшего в SIRIUS-23, вошли командир Юрий Чеботарев, бортинженер Анжелика Парфенова, врач экипажа Ксения Орлова, исследователь Ксения Шишенина, исследователь Рустам Зарипов (все - Россия), а также исследователь Ольга Мастицкая из Белоруссии. За год они выполнили более 70 научных исследований, в том числе три эксперимента по отработке совместных операций человека и антропоморфного робота, выполняли облет Луны с поиском места посадки и совершили пять имитационных выходов на поверхность естественного спутника. Также была осуществлена стыковка и разгрузка четырех транспортных кораблей.

Первый эксперимент SIRIUS состоялся в ноябре 2017 года - тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента, в ходе которых моделируются полеты в дальний космос.