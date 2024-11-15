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ТАСС

Сырский обсудил с начальником Главного штаба ВС Франции ситуацию на фронте

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Александр Сырский
Александр Сырский.
Источник изображения: Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий ВСУ поговорил с Тьерри Бюркаром впервые с марта

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поговорил по телефону с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром и доложил ему о ситуации на фронте, в том числе на наиболее напряженных участках.

В последний раз Сырский разговаривал по телефону с Бюркаром еще 21 марта. На фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США украинские власти на всех уровнях активизируют контакты с европейскими партнерами.

"В ходе разговора поделился информацией по оперативной обстановке на линии фронта. Проинформировал французского коллегу об особенностях оборонных операций на наиболее напряженных участках", - написал Сырский в телеграм-канале.

По его словам, Бюркар подтвердил намерения Франции продолжить "оказание материально-технической помощи и подготовку украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС". "В настоящее время идет адаптация программ подготовки в соответствии с потребностями и с учетом боевого опыта ВС Украины", - добавил Сырский.

Накануне в украинском Генштабе сообщали, что ситуация по всей линии боевого соприкосновения остается сложной для ВСУ. 

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Франция
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Трамп Дональд
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