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Военное обозрение

В белорусской армии появились антидроновые «зенитные автоматы»

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Источник изображения: topwar.ru

Вчера входе оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил Белоруссии министр обороны страны генерал-майор Павел Муравейко ознакомился с образцами вооружения, военной и специальной техники белорусской армии.

Среди прочего здесь можно было увидеть и специальную зенитную установку для борьбы с беспилотниками, основу которой составляют автоматы.

Глава Минобороны Белоруссии протестировал эту новинку белорусского ВПК. Это оружие для уничтожения БПЛА представляет собой турель, на которую закрепляются четыре автомата или другое мелкокалиберное огнестрельное оружие. Наводку в таких турелях обычно обеспечивают специальные системы и силовые приводы в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

В наше время, когда беспилотники самых разных видов применяются в военных и шпионских целях, подобного рода оружие при всей его простоте является очень востребованным, особенно когда речь идет о низколетящих целях.

В ходе мероприятия было показано и много другого вооружения, включая реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы.

Стоит отметить, что военная промышленность Белоруссии производит немало разновидностей военной продукции, включая дальнобойные РСЗО.

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Страны
Белоруссия
Проекты
БПЛА
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