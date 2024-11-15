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ТАСС

МИД РФ назвал недопустимыми слова Гросси о заморозке конфликта на Украине

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Источник изображения: © Александр Полегенько/ ТАСС

Секретариат МАГАТЭ не может по своему усмотрению определять сроки пребывания своих экспертов на ЗАЭС, отметило российское дипведомство

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси позволил себе недопустимые рассуждения о перспективах "заморозки" конфликта на Украине, что явно выходит за рамки его полномочий. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание "на неприемлемые высказывания" Гросси по поводу сроков пребывания представителей Секретариата агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в интервью немецкому информационному агентству "Дойче Прессе-Агентур". "В частности, он пустился в рассуждения о том, что упомянутые представители будут находиться на этой станции вплоть до якобы возможного замораживания конфликта. Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой "заморозки", что явно выходит за рамки его полномочий", - подчеркнули в МИД РФ.

"Рассчитываем, что впредь гендиректор будет корректно излагать ситуацию, не допускать искажения правовых основ пребывания экспертов Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС, а также не будет выходить за рамки своей компетенции", - добавили в МИД РФ.

В МИД РФ также отметили, что специалисты МАГАТЭ находятся на ЗАЭС строго до тех пор, пока Россия считает их пребывание там оправданным. "Напоминаем, что эксперты секретариата находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора исключительно с согласия правительства Российской Федерации и строго до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным", - указали в российском дипведомстве.

"Возмутительно и то, что в подаче гендиректора секретариат по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС. Это совершенно не так", - подчеркнули в министерстве. 

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Россия
Украина
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