Российские бойцы оценили «Сармат-3»

Военкор Кулько: российские бойцы оценили проходимость бронеавтомобиля «Сармат-3»

Бронеавтомобили «Сармат-3», которые используют Воздушно-десантные войска (ВДВ) России, отличаются хорошей проходимостью. Бойцы положительно оценили машину, сообщил военкор Дмитрий Кулько в Telegram.

«В Курской области на "Сарматах" гоняют десантники одной из частей ВДВ. Отзывы нормальные», — говорится в сообщении.

Кулько отметил, что машина отличается хорошей подвижностью и проходимостью на раскисших полях. На твердых покрытиях «Сармат» развивает скорость до 150 километров в час. На крыше машины есть место для установки крупнокалиберного пулемета, но бойцы прикрывают верхнюю полусферу «Сарматов» «мангалами» для защиты от дронов.

Четырехместный ЛСТС-1944 «Сармат-3» весит 3,5 тонны, поэтому машину можно перевозить внутри вертолета Ми-8. Бронеавтомобиль получил дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил.

В сентябре в зоне проведения спецоперации заметили бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» с дополнительной защитой. Решетчатым экраном прикрыли крышу боевого модуля и лобовое стекло.