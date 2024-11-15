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Китайский разработчик показал новую версию дрона Wing Loong для флота

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Корпорация авиационной промышленности Китая AVIC официально представила беспилотный летательный аппарат Wing Loong-X на 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке, которая проходит на этой неделе в Чжухае. Как уточняет Navy Recognition, Wing Loong-X – это средневысотный дрон с большой продолжительностью полета, предназначенный для многоцелевого использования, включая морское сопровождение и патрулирование, борьбу с подводными лодками, воздушную поддержку, противорадиолокационные удары, перехват на малых высотах и т.д.

Wing Loong-X сконструирован для тяжелой полезной нагрузки и дальних полетов, а также объединяет функции и технологии, разработанные для предыдущих моделей серии Wing Loong. В настоящее время аппарат проходит летные испытания.

Морской ударный БПЛА Wing Loong-X, Китай

Weibo


На авиасалоне в Чжухае впервые представлены возможности Wing Loong-X по ведению противолодочной войны. В этом варианте дрон оснащают специализированной полезной нагрузкой, включая гидроакустические буи, торпеды и ракеты класса "воздух-поверхность".

По словам главного конструктора БПЛА Тан Юна, противолодочная модификация может выполнять основные задачи по контролю морского района, включая широкомасштабную морская разведку, дальнее патрулирование, поиск и атаку подводных лодок.

На авиасалоне AVIC продемонстрировала потенциал нового дрона в различных сценариях, выходящих за рамки противолодочных миссий. Помимо разведки и нанесения ударов, Wing Loong-X может выполнять функции радиоэлектронной разведки и борьбы, ретранслировать сигнал и оказывать поддержку как в морских, так и в наземных операциях.

Конкретные боевые системы, совместимые с Wing Loong-X, включают противорадиолокационную ракету LD-8A, ракеты класса "воздух-воздух" PL-12 и PL-10, противокорабельные ракеты YJ-9 и CM-400AKG, а также управляемые бомбы LS-6 массой 250 кг и 500 кг. Кроме того, аппарат способен выполнять задачи по постановке помех с помощью соответствующей полезной нагрузки.

В общей сложности на этой выставке в Чжухае корпорация AVIC представила более 20 дронов.

Wing Loong – линейка китайских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов, по внешнему облику напоминающих американские MQ-1 "Предатор" и MQ-9 "Рипер". По утверждению китайских конструкторов, Wing Loong – полностью самостоятельная разработка и не копирует американские аналоги.

Автономность дронов достигает 20 часов, дальность – 4000 км. Оснащенные толкающим винтом, они развивают скорость до 280 км/ч. Максимальная взлетная масса в базовом варианте – 1100 кг. Практический потолок – 5000 метров.

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Страны
Китай
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Pterodactyl I
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