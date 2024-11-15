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Индия передала ВМС Мозамбика два катера-перехватчика

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 14 ноября. Власти Индии передали командованию ВМС Мозамбика два скоростных катера-перехватчика в ходе церемонии, состоявшейся в Накале 8 ноября.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, построенные компанией Solas Marine катера с бортовыми номерами T229 и T238 из состава индийского флота были доставлены на борту десантного корабля "Гариал" (Gharial) класса "Магар" ВМС Индии. Поставка выполнена в рамках усилий по развитию Индией сотрудничества с дружественными странами в регионе Индийского океана.

Длина переданных катеров составляет 16 м, осадка – 0,8 м. Водометный движитель позволяет развивать максимальную скорость 45 узлов, дальность хода – 200 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 5 человек. Катера оснащены бронированной рубкой и вооружены пулеметами.

По заявлению ВМС Индии, катера окажут значительную помощь правительству Мозамбика в его усилиях по борьбе с проявлениями терроризма на море и продолжающимся мятежом в провинции Кабу-Делгаду.

Поставка катеров является не первым случаем оказания Индией помощи ВС Мозамбика. Власти Индии стали налаживать взаимоотношения с Мозамбиком в оборонной сфере в 2011 году в рамках оказания помощи в обеспечении безопасности на море и борьбы с пиратством.

В июле 2019 года Индия передала ВМС Мозамбика из состава индийской Береговой охраны два катера-перехватчика, построенные компанией Larsen & Toubro, в рамках соглашения об укреплении двустороннего оборонного сотрудничества. Катера "Намилити" и "Умбелузи" длиной 30 м и водоизмещением 90 т предназначены для патрулирования, ведения разведки, поисково-спасательных операций, борьбы с браконьерством, контрабандой и других операций по обеспечению безопасности на море.

В декабре 2021 года командование ВМС Индии передало ВС Мозамбика два аналогичных поставленным сейчас 16-метровых скоростных катера-перехватчика (T310 и T311) и провело подготовку их экипажей. Катера были построены компанией Solas Marine в Шри-Ланке.

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Страны
Индия
Мозамбик
Шри-Ланка
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