Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун.

Шойгу на Airshow China-2024 осмотрел танки, системы РЭБ и легкие багги

ЧЖУХАЙ (Китай), 14 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне Airshow China-2024 осмотрел танки, системы радиоэлектронной борьбы, самоходные гаубицы и легкие багги китайского производства.

В частности, на стенде Китайской северной индустриальной корпорации "Норинко" ему продемонстрировали танк VT4, несколько колесных систем РЭБ и самоходную гаубицу PLC155/52(SH15).

Китайская южная промышленная группа (CSGC) показала секретарю Совбеза России ЗРК ближнего действия, автомобильную систему СВЧ противодействия БПЛА и несколько систем роевого запуска барражирующих боеприпасов CS/UR5 на базе колесной платформы Mengshi.

Кроме того, Шойгу были продемонстрированы несколько видов легких багги.

Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухай. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и ПВО.