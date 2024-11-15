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РИА Новости

Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

Шойгу на Airshow China-2024 осмотрел танки, системы РЭБ и легкие багги

ЧЖУХАЙ (Китай), 14 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне Airshow China-2024 осмотрел танки, системы радиоэлектронной борьбы, самоходные гаубицы и легкие багги китайского производства.

В частности, на стенде Китайской северной индустриальной корпорации "Норинко" ему продемонстрировали танк VT4, несколько колесных систем РЭБ и самоходную гаубицу PLC155/52(SH15).

Китайская южная промышленная группа (CSGC) показала секретарю Совбеза России ЗРК ближнего действия, автомобильную систему СВЧ противодействия БПЛА и несколько систем роевого запуска барражирующих боеприпасов CS/UR5 на базе колесной платформы Mengshi.

Кроме того, Шойгу были продемонстрированы несколько видов легких багги.

Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухай. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
MBT-3000
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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