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ТАСС

Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35

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Сергей Богдан
Сергей Богдан.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Речь идет о маневренности, устойчивости и управляемости, отметил Герой России Сергей Богдан

ЧЖУХАЙ /Китай/, 14 ноября. /ТАСС/. Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35. Об этом журналистам заявил заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.

"Мы от конкурентов никогда не отстаем. Учитывая то, что мы свое оружие создаем против каких-то конкурентов, имея некий временной интервал, и чуть позже выходим на эту площадку, то мы учитываем многие вещи. Наши авиационные комплексы всегда имеют конкурентные преимущества. По моему мнению, самолет пятого поколения Су-57 превосходит существующие в мире. <…> Что касается представленного нового китайского самолета J-35, к сожалению, на авиакосмических салонах и авиашоу можно посмотреть только аэродинамические характеристики, в целом. С точки зрения маневренности, устойчивости, управляемости, наши конкуренты, соперники, к сожалению, не все показывают, не все демонстрируют. Но из того, что показано, российские самолеты всегда показывают несколько больше", - заявил Богдан, отвечая на вопрос ТАСС.

Специалист также назвал российский истребитель достойной и хорошо скомпонованной машиной. "Он уже практически полностью испытан, что касается летно-технических характеристик, маневренности, устойчивости и управляемости. С оружием тоже он практически приведен, мы продолжаем еще проводить испытания по новым видам ракет и оружия", - подчеркнул Богдан.

Кроме того, летчик подчеркнул, что новейший российский истребитель является "великолепнейшей платформой для будущего поколения модификаций, как в свое время был самолет Су-27, компоновки которого используются уже многие десятки лет". Богдан добавил, что самолет Су-57 при всей сложности его компоновки в обеспечении задач, присущих самолету пятого поколения, "обладает великолепнейшими характеристиками аэродинамики, устойчивости, управляемости, прочности". "Оружие находится внутри, мощное, далекое, высокой дальности действия, плюс высочайший комплекс обороны. Поэтому это очень достойный самолет с очень большими перспективами в том числе и в международной жизни", - уточнил он.

Мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 состоялась на проходящем в городе Чжухай авиасалоне Airshow China. Боевая машина поднялась в воздух в первый день работы выставки и вызвала огромный интерес у всех ее участников. Истребитель показал публике фигуры высшего пилотажа. За штурвалом находился заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. 

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Страны
Китай
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Проекты
Истребитель 5 поколения
2 комментария
№1
15.11.2024 06:22
Богдан должен тоже летать на спарке... Сколько уже обещают 2-местный Cу-57. Тренажёр не позволяет получить весь комплекс ощущений при выполнении фигур, поэтому надо учить в реале...
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№2
15.11.2024 08:14
Догоним космонавтику посадками на задницу. Иначе не догнать нам космолет немцев. Взлет с отдельным вентилятором толкачом на базе ГТД-110М или ПД-35.
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