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Норвежская Kongsberg получила крупнейший заказ на противокорабельные ракеты NSM

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Минобороны США заключило с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace долговременный контракт на поставку противокорабельных ракет NSM. Как уточняет Navy Recognition, стоимость сделки составила 960,78 млн долларов, но включает опционы, которые могут увеличить сумму до 1,14 млрд долларов.

Издание отмечает, что данный контракт стал крупнейшим соглашением о производстве ракет в истории Kongsberg и знаменует важную веху для компании, подчеркивая ее стратегическую роль в поддержке оборонного потенциала США.

Корабль прибрежной зоны "Габриэль Гиффордс" применяет противокорабельную ракету NSM, ВМС США

Naval Today


Условия сделки предполагают, что в программе задействуют производственные площадки в Норвегии (56%), Франции (13%), Нидерландах (8%), Германии (7%) и ряде других стран.

Американские ВМС собираются вооружать противокорабельными ракетами NSM корабли прибрежной зоны типа LCS и будущие фрегаты класса "Констеллейшн" ("Созвездие"). Кроме того, на базе этого боеприпаса для Корпуса морской пехоты разработаны безэкипажные мобильные береговые комплексы NMESIS.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дистанции до 200 км. Низколетящая 400-кг ракета (боевая часть – 120 кг) способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

Норвежские ВМС приняли NSM на вооружение в 2012 году. Помимо США, сегодня эту противокорабельную ракету выбрали Польша, Румыния, Канада, Германия, Австралия, Малайзия, Испания, Великобритания, Бельгия и Латвия.

Как указывает Navy Recognition, в распоряжении американских военных есть аналоги норвежской ракеты. Так, компания Lockheed Martin разработала противокорабельную ракету большой дальности AGM-158C LRASM, которая способна поражать цели на дальности свыше 370 км. Масса боевой части достигает 450 кг. Для наведения используется GPS. Однако пока боеприпас запущен только в мелкосерийное производство.

Еще одна сопоставимая ракета – RBS-15 от шведской Saab с дальность более 200 км и активной радиолокационной головкой самонаведения в сочетании с GPS-наведением, что делает ее пригодной для различных сценариев ведения боевых действий. Масса боевой части – 200 кг.

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