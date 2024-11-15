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Военное обозрение

Пентагон представил серию воздушных и морских дронов для программы Replicator

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Источник изображения: topwar.ru

В Министерстве обороны США объявили, какие беспилотные системы собираются закупить американские военные. В связи с этим, Пентагон представил серию воздушных и морских дронов для программы Replicator, предусматривающей ускоренную массовую поставку относительно недорогих беспилотников в войска.

Об этом вчера объявила замминистра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс.

В число одобренных систем включили несколько дронов из программы малой беспилотной авиационной системы армии США. Были отобраны БПЛА Ghost-X производства компании Anduril Industries и С-100, созданный Performance Drone Works. В Пентагоне заявили, что это будет универсальное оружие для полевых подразделений, предназначенное для наведения на цели и наблюдения за действиями противника.

Также в состав Replicator войдут ударный дрон с односторонней связью Altius-600 от компании Anduril и беспилотный летательный аппарат ETV с дальностью действия свыше 900 километров.

С производителем последней модели в Минобороны США пока не определились. Есть четыре кандидата, желающих выпускать данную продукцию. Это Anduril, Integrated Solutions for Systems Inc., Leidos Dynetics и Zone 5 Technologies.

В мае замглавы американского оборонного ведомства Кэтлин Хикс объявила о начале развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе первых дронов, созданных в рамках программы Replicator. На тот момент было известно, что в программу включили дрон-камикадзе Switchblade 600. До прошлой недели это был единственный известный широкой публике аппарат в составе Replicator.

Источник изображения: topwar.ru

А впервые Пентагон сообщил о планах поставки военным США десятков тысяч недорогих воздушных, наземных и морских дронов в августе 2023 года.

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