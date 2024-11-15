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ЦАМТО

Lockheed Martin готова организовать сборку вертолетов CH-53K в Республике Корея в случае победы в тендере

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Вертолёты Sikorsky CH-53K King Stallion
Вертолёты Sikorsky CH-53K King Stallion.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 14 ноября. Компания Sikorsky Aircraft (подразделение Lockheed Martin) готова организовать сборку тяжелых вертолетов CH-53K в Республике Корея, если одержит победу в конкурсе на поставку вертолетов для ССО ВС РК.

Министерство национальной обороны Республики Корея в апреле 2023 года одобрило планы закупки за рубежом в период 2024-2031 гг. тяжелых транспортных вертолетов для замены устаревших вертолетов, состоящих на вооружении ССО ВС страны. Стоимость программы оценивается в 3,7 трлн. вон (2,8 млрд. долл.). Всего предполагается приобрести 18 вертолетов.

Конкурентом Sikorsky Aircraft выступает еще одна американская компания Boeing, предлагающая вариант CH-47ER линейки "Чинук".

Как сообщил журналистам в Сеуле директор по международной и коммерческой стратегии и развитию бизнеса Sikorsky Фрэнк Крисафулли, компания предлагает собрать все 18 вертолетов на мощностях в Южной Корее, а затем перейти от сборки к совместному с Korea Aerospace Industries (KAI) производству комплектующих и экспорту их в другие страны.

Lockheed Martin уже успешно сотрудничает с KAI в рамках других проектов.

На вопрос о стоимости проекта Ф.Крисафулли заявил о преждевременности обсуждения цен на вертолеты. На текущий момент вертолеты CH-53K были приобретены только для КМП США и ВС Израиля. Продажа техники в Республику Корея позволила бы расширить перечень покупателей и снизить стоимость производства на фоне увеличения заказов.

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