Войти
ТАСС

Рютте призвал предоставить срочную помощь Украине в преддверии зимы

331
0
0
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время пресс-конференции в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время пресс-конференции в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Россия снова использует зиму в качестве оружия, считает генсек НАТО

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте призвал предоставить срочную помощь Украине в преддверии зимы, которую Россия, по его мнению, снова "использует как оружие". Об этом он заявил на пресс-конференции на военной базе Адажи, где НАТО развернула свою многонациональную бригаду под командованием Канады для противостояния с Россией.

"Украине нужна срочная помощь", - сказал генсек. Он в очередной раз заявил, что Россия "уничтожит украинскую энергосистему" и призвал предоставить Украине "как можно больше оружия, особенно ракет ПВО". Он полагает, что это позволит "обеспечить победу Украины как независимой и суверенной страны".

Рютте также в очередной раз предупредил страны НАТО, что им предстоит тратить на оборону "значительно больше 2% ВВП" для поддержки Украины и безопасности НАТО.

Он также в очередной раз повторил, что военное сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана якобы "угрожает Европе и Америке". Этот тезис в риторике НАТО после саммита БРИКС в Казани сменил тезис о "международной изоляции России". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Канада
Китай
КНДР
Россия
Украина
Проекты
NATO
БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 11:05
  • 5560
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:30
  • 1367
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 04:35
  • 2
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 18:26
  • 2
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)