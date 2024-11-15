Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время пресс-конференции в Киеве.

Россия снова использует зиму в качестве оружия, считает генсек НАТО

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте призвал предоставить срочную помощь Украине в преддверии зимы, которую Россия, по его мнению, снова "использует как оружие". Об этом он заявил на пресс-конференции на военной базе Адажи, где НАТО развернула свою многонациональную бригаду под командованием Канады для противостояния с Россией.

"Украине нужна срочная помощь", - сказал генсек. Он в очередной раз заявил, что Россия "уничтожит украинскую энергосистему" и призвал предоставить Украине "как можно больше оружия, особенно ракет ПВО". Он полагает, что это позволит "обеспечить победу Украины как независимой и суверенной страны".

Рютте также в очередной раз предупредил страны НАТО, что им предстоит тратить на оборону "значительно больше 2% ВВП" для поддержки Украины и безопасности НАТО.

Он также в очередной раз повторил, что военное сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана якобы "угрожает Европе и Америке". Этот тезис в риторике НАТО после саммита БРИКС в Казани сменил тезис о "международной изоляции России".