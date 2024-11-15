Войти
ТАСС

"Вертолеты России" планируют сертифицировать в КНР новейший вертолет Ми-171А3

364
0
0
Вертолёт Ми-171А3
Вертолёт Ми-171А3.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Компании из Китая имеют многолетний опыт эксплуатации российских вертолетов, отметил холдинг

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) планирует сертифицировать в Китае многоцелевой вертолет Ми-171А3. Об этом говорится в сообщении холдинга по итогам проведения на выставке Airshow China конференции для действующих и потенциальных эксплуатантов российских вертолетов в Азиатском регионе.

"Самыми востребованными вертолетами на сегодня остаются транспортные вертолеты Ми-171. Машины этого типа постоянно совершенствуются, а их летно-технические характеристики улучшаются. В планах холдинга сертификация в КНР новейшего вертолета Ми-171А3. Эта версия была разработана в тесном сотрудничестве с компаниями нефтегазового сектора и отвечает самым жестким международным стандартам, в том числе по безопасности", - отмечается в сообщении.

Также "Вертолеты России" ведут работу по выводу на китайский рынок медицинской версии вертолета "Ансат", добавили в холдинге.

"Развитие сотрудничества с Китаем - одно из приоритетных направлений для "Вертолетов России". Компании из КНР имеют многолетний опыт эксплуатации российских вертолетов, подготовленные кадры, систему технического обслуживания и ремонта. Всего в Китае в настоящее время гражданскими организациями эксплуатируется около 75 вертолетов тяжелого и сверхтяжелого класса, произведенных в России. Это машины типа Ми-171, Ми-26 и Ка-32, которые используются для перевозки грузов, проведения спасательных операций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - рассказали в холдинге.

Кроме того, российская сторона готова предложить китайским партнерам вертолеты Ка-32А11ВС и модернизированные Ка-32А11М для тушения пожаров, вертолеты Ми-171 и Ми-171А3 для поисково-спасательных и офшорных операций, Ми-26ТС для ликвидации последствий стихийных бедствий, легкие вертолеты "Ансат" для выполнения задач скорой медицинской помощи и обучения летного состава. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ансат
Ка-32
Ка-32А11ВС
Ми-17
Ми-26
Ми-26ТС
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 11:05
  • 5560
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:30
  • 1367
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 04:35
  • 2
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 18:26
  • 2
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)