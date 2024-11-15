"Вертолеты России" планируют сертифицировать в КНР новейший вертолет Ми-171А3

Компании из Китая имеют многолетний опыт эксплуатации российских вертолетов, отметил холдинг

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) планирует сертифицировать в Китае многоцелевой вертолет Ми-171А3. Об этом говорится в сообщении холдинга по итогам проведения на выставке Airshow China конференции для действующих и потенциальных эксплуатантов российских вертолетов в Азиатском регионе.

"Самыми востребованными вертолетами на сегодня остаются транспортные вертолеты Ми-171. Машины этого типа постоянно совершенствуются, а их летно-технические характеристики улучшаются. В планах холдинга сертификация в КНР новейшего вертолета Ми-171А3. Эта версия была разработана в тесном сотрудничестве с компаниями нефтегазового сектора и отвечает самым жестким международным стандартам, в том числе по безопасности", - отмечается в сообщении.

Также "Вертолеты России" ведут работу по выводу на китайский рынок медицинской версии вертолета "Ансат", добавили в холдинге.

"Развитие сотрудничества с Китаем - одно из приоритетных направлений для "Вертолетов России". Компании из КНР имеют многолетний опыт эксплуатации российских вертолетов, подготовленные кадры, систему технического обслуживания и ремонта. Всего в Китае в настоящее время гражданскими организациями эксплуатируется около 75 вертолетов тяжелого и сверхтяжелого класса, произведенных в России. Это машины типа Ми-171, Ми-26 и Ка-32, которые используются для перевозки грузов, проведения спасательных операций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - рассказали в холдинге.

Кроме того, российская сторона готова предложить китайским партнерам вертолеты Ка-32А11ВС и модернизированные Ка-32А11М для тушения пожаров, вертолеты Ми-171 и Ми-171А3 для поисково-спасательных и офшорных операций, Ми-26ТС для ликвидации последствий стихийных бедствий, легкие вертолеты "Ансат" для выполнения задач скорой медицинской помощи и обучения летного состава.