Войти
Lenta.ru

Генерал авиации перечислил потенциальных покупателей российского Су-57

375
0
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Генерал авиации Попов: Индия, Турция и другие страны могут купить Су-57

Генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с газетой «Взгляд» перечислил потенциальных покупателей российского истребителя пятого поколения Су-57, который представили на авиасалоне Airshow China 2024 в Китае.

По его словам, экспортная версия самолета будет немного отличаться от используемой Воздушно-космическими силами России. В частности, на ней не будут размещаться системы распознавания «свой-чужой» и оборудование для работы с ядерным вооружением. Кроме того, некоторые различия могут быть в части локационной и радиотехнической аппаратуры. «При этом принципы работы оборудования на Су-57 останутся, естественно, прежними», — уточнил летчик.

Приобрести истребитель пятого поколения, считает Попов, могут Турция, Индия, некоторые африканские страны, в частности Алжир и Египет, а также страны Южной Америки.

«У России есть свой рынок сбыта для военной продукции. Мы никогда не страдали отсутствием экспорта, будь то стрелковое оружие, артиллерия или авиация. У нас мощностей не хватает обеспечивать всех возможных покупателей. Поэтому экспорт Су-57 – следующая ступень развития нашего военного комплекса», — указал военный летчик, добавив, что для российской стороны это хорошо и с финансовой, и с политической точки зрения.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 представили на авиасалоне Airshow China 2024 в Китае. Там же протестировали VR-тренажер самолета. Вскоре компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что уже подписала первые контракты на поставки российских истребителей пятого поколения Су-57. Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал реальный опыт боевого применения российского истребителя главным преимуществом Су-57, выделяющим его среди иностранных конкурентов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Египет
Индия
Китай
Россия
Турция
Продукция
ПАК ФА
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 11:05
  • 5560
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:30
  • 1367
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 04:35
  • 2
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 18:26
  • 2
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)