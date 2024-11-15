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ЦАМТО

Николай Патрушев объяснил военное присутствие России на Каспии

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Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ
Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 14 ноября. Военное присутствие РФ в Каспийском море позволяет сдерживать попытки некоторых прибрежных государств к открытию своих акваторий для ВМС стран НАТО.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительного комплекса Астраханской области.

Он указал, что именно военное присутствие РФ в Каспийском море позволяет "сдерживать попытки некоторых прибрежных государств к открытию своих акваторий для военно-морских сил третьих стран – преимущественно, США и членов Североатлантического альянса".

"Каспийское море является уникальным водоемом, обладающим не только нефтяными, газовыми ресурсами, хорошим транзитным потенциалом, но и выгодным военно-стратегическим положением, позволяющим обеспечивать безопасность в Центральной Азии, на Кавказе и на Ближнем Востоке, – отметил Н.Патрушев. – Расширение взаимодействия между Россией, странами Южного Кавказа, Центральной Азии и взятый курс прикаспийских государств на решение региональных проблем вызывают недовольство коллективного Запада".

Помощник главы государства отметил, что США и ЕС предпринимают "попытки обострить отношения между этими государствами, снизить уровень их политических и торговых связей". "В этих условиях вопросы развития Каспия необходимо решать комплексно", – подчеркнул он.

Совещание проходит по указанию президента РФ Владимира Путина. Среди его тем – развитие судостроительных и судоремонтных предприятий Астраханской области, где, в частности, строятся суда вспомогательного флота и сооружения для освоения шельфа.

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