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В Южной Корее впервые показали новую противокорабельную ракету

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На авиашоу, прошедшем в Сачхоне, впервые представлена полноразмерная модель разрабатываемой для Минобороны Южной Кореи противокорабельной сверхзвуковой ракеты воздушного базирования, которая сможет также поражать и наземные цели. Как уточняет Naval News, программа создания нового боеприпаса ASGM-II (Air-to-Ship Guided Missile-II) стартовала в 2022 году и рассчитана до 2026 года.

Новая ракета способна летать как на большой, так и на малой высоте со сверхзвуковой скоростью и предназначена для точного поражения целей на большой дальности. Ожидается, что она усилит ударные возможности легкого боевого самолета FA-50, в настоящее время экспортируемого Южной Кореей, и истребителя нового поколения KF-21 "Борамэ", который поступит на вооружение ко второй половине 2026 года.

Модель новой противокорабельной авиаракеты для ВС Южной Кореи

Defense Times


По своему функционалу ASGM-II соответствует южнокорейской крылатой ракете воздушного базирования (ALCM) "Чхонрён", однако имеет преимущество в скорости: боеприпасы предыдущего поколения разгоняются до 1000 км/ч, а новый – до 3000 км/ч. Таким образом, ASGM-II сможет достигнуть цели на заявленной максимальной дальности в 300 км примерно за пять минут, сокращая окно возможностей для перехвата.

ASGM-II оснащена прямоточной воздушно-реактивной двигательной установкой, которая работает, втягивая атмосферный воздух вместо использования окислителя и сжигая его для питания двигателя. Отсутствие потребности в окислителе обеспечивает бо́льшую продолжительность сгорания и позволяет развивать более высокие скорости, чем классические реактивные двигатели.

Представленная в Сачхоне модель представляет собой массогабаритный макет, созданный для бросковых испытаний перед завершением создания реальной ракеты.

Как рассказали в южнокорейском Агентстве по оборонным разработкам (ADD), в 2025 году планируется провести три летных испытания образца ASGM-II. В производстве прототипов участвуют местные оборонные компании, включая Hanwha Aerospace. Легкий истребитель FA-50 примет участие в испытаниях, а Korea Aerospace Industries (KAI) займется системной интеграцией.

Программа производства ASGM-II рассчитана до 2035 года, а общая стоимость проекта составит приблизительно 564,1 млрд корейских вон (400 млн долларов США). Южнокорейское агентство обороны закупок (DAPA) рассматривает возможность экспорта нового противокорабельного боеприпаса в комплекте с FA-50 и будущим KF-21.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
FA-50
Компании
ADD
DAPA
KAI
Проекты
Истребитель 5 поколения
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