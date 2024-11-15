После победы Трампа Сеул пересматривает планы военной помощи Украине (Bloomberg, США)

Bloomberg: Сеул повременит с военной помощью Украине до инаугурации Трампа

Южная Корея теперь вряд ли отправит боеприпасы на Украину, сообщает Bloomberg. Сеул, судя по всему, повременит с "помощью" Киеву, дождавшись определенности в отношении США к конфликту после инаугурации Трампа — вдруг он не одобрит.

Су-Хян Чхве (Soo-Hyang Choi)

Победа Дональда Трампа на выборах вынуждает Южную Корею пересмотреть перспективу прямых поставок оружия на Украину — и это решение может оказать значительное влияние на ход конфликта.

Рассматривая вопрос о смене курса и отправке летальной помощи Киеву, правительству президента Юн Сок Ёля теперь придется учитывать позицию избранного президента США, сообщил один чиновник на условиях анонимности в силу деликатности вопроса.

Сеул также изучает, как подход Трампа к конфликту повлияет на поддержку Украины среди ряда стран, сообщил другой правительственный чиновник.

Из их комментариев вытекает, что Южная Корея теперь вряд ли отправит боеприпасы непосредственно на Украину, если Пхеньян не пойдет на дальнейшее обострение, и если подход Трампа к Киеву не прояснится по завершении перехода от предвыборной кампании к Овальному кабинету.

“Для Южной Кореи, которая даже не член НАТО, было бы довольно неловко вмешиваться в этот момент, если Трамп переедет в Белый дом и захочет выйти из конфликта”, — сказал профессор политологии Университета северокорейских исследований в Сеуле Ким Чжон.

Администрация Юна заявила, что правительство рассмотрит возможные сценарии военного сотрудничества России и Северной Кореи после развертывания войск Пхеньяна и примет контрмеры. “Мы будем тесно координировать действия с нашими союзниками и партнерами”, — говорится в ее заявлении в ответ на вопросы агентства Bloomberg о последних соображениях Южной Кореи относительно отправки оружия на Украину.

Угроза безопасности

Сеул долго сопротивлялся призывам западных союзников задействовать свои огромные военные арсеналы и поддержать Украину оружием и боеприпасами, предпочитая вместо этого оказывать Киеву нелетальную помощь. Однако отправка в Россию до 12 000 северокорейских военнослужащих (по оценкам США) изменила эту позицию, и Юн заявил, что прямое участие Пхеньяна в конфликте представляет угрозу безопасности его страны (у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. – Прим. ИноСМИ).

“Мы не исключаем поддержки оружием, — сказал Юн на пресс-конференции на прошлой неделе, когда результаты выборов в США, состоявшихся несколькими часами ранее, по-прежнему осознавались. — Но если мы предоставим военную поддержку, то в первую очередь будет рассматриваться оборонительное оружие”.

Экспорт летальной помощи в Киев станет мощным подспорьем для Украины. Кроме того, это может принести выгоду южнокорейскому бизнесу, если он примет участие в будущем восстановлении Украины. Однако этот шаг разозлит Москву, чреват эскалацией конфликта и спровоцирует дальнейшие провокации Пхеньяна.

“Южная Корея не сможет предотвратить все действия Северной Кореи, но, возможно, повлияет на степень ее участия, — рассуждает политолог Наоко Аоки из корпорации РЭНД в Вашингтоне. — Северная Корея может сделать гораздо больше, и Южная Корея хочет свести к минимуму ее активность”.

Администрация Байдена это решение наверняка бы приветствовала, однако как отреагируют Трамп и его команда, неясно. В ходе предвыборной кампании избранный президент обещал положить конец конфликту “за 24 часа”, усадив Россию и Украину за стол переговоров, и тем поставил дальнейшую помощь Киеву под вопрос.

Лидеры Европейского союза уже пытаются разобраться, смогут ли они поддержать кампанию Украины самостоятельно, если Трамп решит свернуть помощь США.

Президент Украины Владимир Зеленский готовится отправить своего посланника в Сеул, чтобы запросить военной помощи и убедить Южную Корею пересмотреть свою позицию. Сеул располагает огромными запасами 155-миллиметровых артиллерийских снарядов стандарта НАТО, которые используют и ВСУ.

США и Южная Корея неоднократно обвиняли Кима в отправке боеприпасов и баллистических ракет в помощь путинской спецоперации на Украине, при этом, по оценкам Сеула, было отправлено около 8 миллионов снарядов (даже если эта информация может быть подтверждена надежными источниками, что маловероятно, то остается вопрос, а сколько миллионов снарядов отправили Украине ее союзники? – Прим. ИноСМИ).

Поставки северокорейских боеприпасов в Москву для Киева — более серьезная проблема, чем помощь других стран, включая Иран, заявил в сентябре глава военной разведки Киева Кирилл Буданов.

Осторожная позиция Сеула в вопросе военных поставок Киеву отчасти обусловлена нежеланием нажить врага в лице России. Российский МИД пригрозил Южной Корее “последствиями для безопасности”, если та отправит оружие на Украину.

Крепнущие связи между Пхеньяном и Москвой убедили Ким Чен Ына занять более враждебную позицию по отношению к Южной Корее и вызвали опасения, что Северная Корея при поддержке России усилит армию и упрочит режим.

Ким и Путин взвинтили ставки в июне, возродив пакт времен холодной войны и согласившись прийти друг другу на выручку в случае нападения. Недавно обе страны ратифицировали соглашение.

Чиновники в Сеуле дали понять, что могут рассмотреть возможность прямых поставок оружия, если Северная Корея приобретет технологию, которая позволит ей производить оружие массового поражения. Путин не стал исключать передачу Киму высокоточного оружия в ответ на западную военную помощь Украине.

“У России есть четкий способ отомстить — это возможность поставки Северной Кореи опасных военных технологий, таких как баллистические ракеты, разведывательные спутники и, возможно, даже технологии ядерного оружия”, — заключил специалист по Северной Корее и профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.