Хайнань обеспечил площадку для запуска "Тяньчжоу-8" к станции "Тяньгун"

Проводится последняя предстартовая проверка, сообщила газета "Хайнань жибао"

ХАЙКОУ /Китай/, 14 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань подготовила площадку и оборудование для запуска грузового космического корабля "Тяньчжоу-8", который в ближайшее время отправится к орбитальной станции КНР. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, в соответствии с планом проводится последняя предстартовая проверка. В среду Управление программы пилотируемых космических полетов Китая проинформировало, что "Тяньчжоу-8" вместе с ракетой-носителем CZ-7 был доставлен на космодром Вэньчан.

В конце октября замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян сообщил журналистам, что Китай планирует осуществить запуск "Тяньчжоу-8" в середине ноября. Космический грузовик переправит продовольствие, оборудование и личные вещи для тайконавтов миссии "Шэньчжоу-19". Кроме того, впервые на орбиту планируется привезти кирпичи из специального материала, имитирующего лунный грунт.

На дату запуска космического грузовика повлиял недавно прошедший тайфун "Яги". Согласно официальным сведениям, он нанес "определенный ущерб" зданиям и оборудованию на космодроме. В связи с этим с прошлого месяца в рабочий график были внесены некоторые изменения.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и уже приступил к осуществлению международных проектов.

Космодром на Хайнане

Космодром в Вэньчане был построен в 2009 году и запущен в эксплуатацию в 2016 году. Это одна из четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A - наиболее длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5. Последняя обладает максимальной массой (до 879 тонн) среди всех национальных аналогов.

Благодаря звездной гавани провинции были запущены семь космических грузовиков "Тяньчжоу", главный блок китайской орбитальной станции "Тяньхэ", ее лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь", зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1", беспилотные аппараты для исследования Луны "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6". Кроме того, с этого космодрома Китай отправил множество спутников.