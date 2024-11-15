ВВС Индии получат дополнительные Су-30МКИ

ЦАМТО, 14 ноября. Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) намерена возобновить работу своего завода в Насике для производства дополнительно 12 истребителей Су-30МКИ.

Как сообщает ресурс IDRW (Indian Defence Research Wing), кроме того, HAL также представила ВВС Индии обновленное предложение по производству дополнительно 72 истребителей Су-30МКИ в модернизированной версии "Super-30", ранее предлагаемых АО "Рособоронэкспорт".

Дополнительные самолеты Су-30МКИ, если предложение HAL на их сборку будет принято, доведут общий парк машин данного типа до более чем 344 ед. (четыре новые эскадрильи к 2029-2030 гг. в дополнение к имеющимся 272 самолетам Су-30МКИ или всего 34 боеготовых эскадрильи истребителей всех типов). Стоимость проекта оценивается примерно в 5 млрд. долл. Самолеты будут произведены в рамках национальный программы "Сделано в Индии".

Тем не менее, неназванные источники IDRW сообщают, что бюджетные ограничения пока "тормозят" ответ командования ВВС Индии на данное предложение.

Как уже сообщал ЦАМТО, на состоявшемся 15 сентября 2023 года под председательством министра обороны Раджнатха Сингха заседании Совета по оборонным закупкам (DAC) было одобрено девять предложений о закупках вооружений для ВС страны на общую сумму около 450 млрд. рупий (около 5,4 млрд. долл.). Все закупки будут производиться у индийских поставщиков в категории "Покупай спроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020), что должно стимулировать индийскую оборонную промышленность.

В частности, Hindustan Aeronautics Limited должна собрать дополнительно 12 Су-30МКИ по российской лицензии. По данным индийских СМИ, стоимость заказа оценивается в 110 млрд. рупий (1,3 млрд. долл. по нынешнему курсу). Данные самолеты заменят Су-30МКИ, которые были потеряны ВВС Индии в различных летных происшествиях.

Обсуждение программы модернизации всего парка Су-30МКИ ВВС Индии до уровня "Super-30" (или "Супер-Сухой") стоимостью 7,5 млрд. долл. велось с 2010 года, однако конкретных решений не принято. По всей видимости, все наработки по данной программе были "абсорбированы" HAL и теперь предлагаются ВВС Индии для быстрой и адекватной замены устаревших истребителей.

IDRW – блогерский ресурс и не является официальным СМИ. Тем не менее, по наблюдениям ЦАМТО, практически вся публикуемая ресурсом информация в дальнейшем получает подтверждение.