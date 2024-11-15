Китай успешно запустил свой первый спутник для определения солености океана

Старт был осуществлен с космодрома Тайюань при помощи ракеты CZ-4B, отметили в CASC

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Китай в четверг успешно запустил первый национальный спутник для определения уровня солености океана - Haiyang-4-01 ("Хайян-4-01"). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется в WeChat, старт был осуществлен в 06:42 по пекинскому времени (01:42 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи ракеты CZ-4B ("Чанчжэн-4-би"). Для носителя типа "Чанчжэн" это 545-я миссия.

Haiyang-4-01 будет использоваться для изучения климатических изменений в океане, их влияния на экологию и биологические циклы. Данные, полученные при помощи этого космического аппарата, планируется применять для нужд сельского хозяйства, в работе по предупреждению стихийных бедствий и в метеорологии.

CZ-4B - трехступенчатая жидкотопливная ракета нового поколения с диаметром обтекателя 3,8 метра. Она достигает примерно 47 м в длину и способна вывести на солнечно-синхронную орбиту (высота 700 км) до 2,5 тонны полезного груза.

В 2024 году Китай отправил на орбиту шесть ракет CZ-4. Как прокомментировала CASC, нынешний запуск в текущем году для носителей этой серии стал последним.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.