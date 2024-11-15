Войти
ТАСС

Индия впервые провела космические учения

341
0
0
Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: военное.рф

По данным Минобороны страны, маневры направлены на повышение готовности ВС республики к ведению боевых действий в космосе

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноября. /ТАСС/. Индия провела первые в истории космические учения под названием "Antariksha Abhyas - 2024". Как сообщило министерство обороны республики, они направлены на повышение готовности ВС страны к ведению боевых действий в космосе.

По данным министерства, цель трехдневных учений - обеспечить "более глубокое понимание космических средств и услуг и получить представление о зависимости заинтересованных сторон от космических сегментов", а также выявление уязвимостей "при проведении операций в случае отказа в предоставлении космических услуг или сбоев в их работе".

В "Antariksha Abhyas - 2024" (в переводе с хинди - "Учения в небе над Землей") приняли участие представители Оборонного космического агентства Индии и его подразделений, а также военнослужащие индийских военно-воздушных и сухопутных сил и военно-морского флота. В рамках учений проведены дискуссии о новейших космических технологиях, а также о космических программах Индии.

По словам начальника штаба обороны Индии генерала Анила Чаухана, "космос, который когда-то считался последним рубежом, теперь является важнейшим средством обеспечения обороны и безопасности Индии". "Благодаря своему богатому наследию в области освоения космоса и растущему военному потенциалу Индия имеет все возможности для решения проблем, связанных с возможностями космического базирования", - подчеркнул он. Чаухан признал, что космос становится все более перегруженным, конкурентным и коммерческим пространством, в связи с чем важно обеспечить там национальные интересы Индии за счет развития инноваций и разработки передовых технологий и современных систем. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 11:05
  • 5560
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:30
  • 1367
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 04:35
  • 2
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 18:26
  • 2
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)