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ТАСС

Гендиректором "Спутниковой системы "Гонец" стал Андрей Манойло

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Многофункциональная система персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М"
Многофункциональная система персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М".
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ ТАСС

Он более 20 лет служил в ракетных, затем в космических войсках

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Андрей Манойло назначен на пост генерального директора АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос, является единым оператором госкорпорации по системам связи и ретрансляции). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"14 ноября 2024 года в АО "Спутниковая система "Гонец" на пост генерального директора назначен Андрей Валерьевич Манойло. Ранее он занимал в компании должность заместителя генерального директора по эксплуатации и сменил на посту руководителя предприятия Дмитрия Вячеславовича Терентьева", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Манойло более 20 лет служил в ракетных, затем в космических войсках - он отвечал за эксплуатацию и целевое применение систем связи и управления. С 2015 года Манойло перешел в Роскосмос, где внес значительный вклад в организацию широкополосной связи с российским сегментом МКС.

Работая на должности заместителя генерального директора, Манойло отвечал за эксплуатацию и развитие системы спутниковой связи "Гонец", в том числе коммерческую реализацию ее потенциала. 

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