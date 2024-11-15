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Российскими «Витязем» и «Викингом» заинтересовались в Китае

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости.

ВКО «Алмаз-Антей»: системами «Витязь» и «Викинг» заинтересовались в Китае

Системами противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности «Витязь» и «Викинг» заинтересовались на выставке Airshow China 2024 в Чжухае (Китай), заявил заместитель генерального директора концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн. Об этом сообщает ТАСС.

«Наибольшей популярностью среди представленных образцов пользуются зенитные ракетные комплексы "Витязь" и "Викинг"», — рассказал руководитель.

Интерес к этим системам ПВО он связал с постоянно улучшаемыми их свойствами. Представленные на мероприятии российские системы ПВО малой, средней и большой дальности Дзиркалн назвал лучшими в мире в своем классе, которые показали свою эффективность в ходе специальной военной операции.

Ранее в пресс-службе концерна сообщали о планах показать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Викинг» и С-350Е на выставке в Китае.

В апреле эксперты Аналитического центра по вопросам ВКО заметили, что ЗРК «Викинг», представляющий собой экспортную версию комплекса «Бук-М3», по боевым производительности и устойчивости превосходит западные системы IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T.

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Китай
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