Минобороны Латвии намерено закупить БМП ASCOD компании GDELS

ЦАМТО, 14 ноября. Минобороны Латвии приняло решение продолжить переговоры с испанской GDELS-Santa Barbara Sistemas о заключении контракта на поставку БМП ASCOD для СВ страны.

Как заявил 12 ноября министр обороны Латвии Андрис Спрудс, эксперты Министерства обороны и Вооруженных сил провели тщательный анализ вариантов с целью выбора наиболее подходящих боевых машин пехоты для повышения мобильности и огневой мощи Сухопутных войск. В процессе принятия решений оценивались характеристики ББМ, стоимость платформы, сроки поставки и участие в проекте национальной промышленности.

В соответствии с принятым специалистами решением, инициированы переговоры о заключении контракта с испанской компанией. Как ожидается, обсуждения условий продажи могут быть завершены в конце этого или в начале следующего года.

Боевые машины пехоты ASCOD в настоящее время состоят на вооружении ВС Испании, Австрии, Великобритании, США и Филиппин.

Как сообщило МО Латвии, процедура закупки БМП стартовала в начале 2023 года после разработки технико-экономического обоснования с выбора нескольких потенциальных поставщиков. Осенью 2023 года были проведены испытания представленных потенциальными подрядчиками бронемашин с целью получения данных об их возможностях.

После завершения испытаний специалисты Вооруженных сил провели оценку соответствия полученных результатов предъявляемым требованиям. Также были оценены стоимость платформ, сопутствующего оборудования, выполнение требования участия в производстве национальной промышленности, сроки поставки и другие аспекты.

Согласно концепции национальной обороны Латвии, Вооруженные силы должны развивать боевые возможности за счет увеличения огневой мощи и воспрещения противнику свободно действовать в воздухе, на море и на суше. При этом планируется наращивать возможности систем ПВО, береговой обороны, ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, а также принять на вооружение боевые машины пехоты.

Принятие БМП на вооружение также позволит ВС Латвии выполнить принятые на себя обязательства перед НАТО.