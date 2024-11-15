ЦАМТО: база ПРО в Польше может нести для России ядерную угрозу

ЦАМТО, 14 ноября. Установки вертикального пуска ракет Mk41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты "Томагавк" с ядерным боезарядом.

России необходимо рассмотреть возможность уничтожения базы как приоритетной цели в случае прямого военного столкновения с НАТО, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Американская база противоракетной обороны Aegis была официально открыта в 13 ноября в польском Редзиково на севере страны в 165 км от границы с Россией.

По словам И.Коротченко, появление новой базы ПРО означает, что США наращивают свои возможности по перехвату российских межконтинентальных баллистических ракет в потенциальном военном конфликте.

"Кроме того, штатные пусковые установки Mk41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты "Томагавк" как с обычным, так и с ядерным боезарядом", – отметил директор ЦАМТО.

Он подчеркнул, что узнать о такой замене заранее с помощью технических средств разведки будет крайне проблематично, для этого понадобятся агентурные источники на самом объекте, что далеко не всегда возможно.

И.Коротченко также отметил, что ранее противоракета SM-3 в практических испытаниях доказала свою способность уничтожать не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и спутники на низкой околоземной орбите.

"Для Российской Федерации очевидна необходимость рассмотреть и скорректировать часть своих планов в военной сфере, включая возможность уничтожения указанного объекта в Польше в условиях реального конфликта с НАТО", – заявил И.Коротченко.

Американская база противоракетной обороны в Редзиково включает РЛС AN/SPY-1, пусковые установки Mk41 VLS и противоракеты SM-3 (Standard Missile-3).